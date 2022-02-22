استعدادا لمواجهة الوداد.. زيزو يسافر مباشرة من أنجولا إلى المغرب

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 16:51

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك × بترو أتلتيكو

يسافر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك مباشرة من أنجولا إلى المغرب بعد شفاءه من فيروس كورونا.

وتحولت مسحة أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من إيجابية إلى سلبية بعد إعلان الزمالك أمس الاثنين.

وغاب زيزو عن مواجهة ساجرادا التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

واستمر أحمد سيد زيزو جناح الزمالك في أنجولا وتخلف عن السفر مع بعثة الفريق في طريق العودة إلى القاهرة.

وبعد التنسيق مع السفارة، تقرر سفر اللاعب مباشرة إلى المغرب حسبما أعلن على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستاجرام.

وتطير بعثة الزمالك إلى المغرب يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الوداد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على الوداد المغربي في التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساجرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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