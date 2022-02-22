عامر حسين لـ في الجول: اجتماع غدا لحسم مصير كأس الموسم الماضي

أوضح عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المسابقات أنه سيجري اجتماعا بين الاتحاد والشركة الراعية لحسم مصير كأس الموسم الماضي 2020-2021.

أسفرت قرعة دور الـ 32 من كأس مصر 2021-2022، عن مواجهات سهلة للكبار، ومواجهتين قويتين بين فرق الدوري الممتاز. (طالع التفاصيل)

وقال عامر حسين لـ FilGoal.com: "سيتم عقد اجتماع بين اتحاد الكرة والشركة الراعية غدا لحسم مصير كأس مصر الخاص بالموسم الماضي".

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي في تصفيات كأس العالم يومي 25 مارس المقبل بالقاهرة ثم 29 مارس في داكار.

تقام مباريات دور الـ32 من كأس مصر في الفترة من 11 إلى 15 من مارس المقبل.

ولم تستكمل بعد مباريات الموسم الماضي من كأس مصر إذ توقفت المسابقة عند دور ربع النهائي.

ويعد الأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة 2019-2020 بالفوز على طلائع الجيش في النهائي بركلات الترجيح.

ويُعد الأهلي حامل اللقب القياسي برصيد 37 لقبا، يليه الزمالك بـ 27 لقبا ثم الاتحاد والترسانة برصيد 6 ألقاب لكل فريق.