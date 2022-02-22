بسبب الأزمة المالية.. شباب بلوزداد يتكفل بمصاريف سفر وفاق سطيف إلى جنوب إفريقيا

أصدر نادي شباب بلوزداد بيانا ليتكفل بمصاريف سفر وفاق سطيف إلى جنوب إفريقيا.

ويلعب وفاق سطيف مع أمازولو في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويعاني وفاق سطيف من أزمة مالية كبيرة في الفترة الأخيرة وطلب على إثرها دعم الحكومة الجزائرية من أجل السفر.

وكان وفاق سطيف قريبا من الانسحاب من المباراة حال عدم وجود دعم.

وتكفلت إدارة شباب بلوزداد بتكاليف سفر وفاق سطيف على متن طائرة خاصة.

وجاء بيان إدارة شباب بلوزداد كالتالي:

"كواجب وطني، ومن باب التضامن والأخوة في المجال الرياضي وبين أندية كرة القدم بصفة خاصة. قررت إدارة فريق شباب بلوزداد أن تتحمل مصاريف سفرية وتنقل ممثل الكرة الجزائرية وفاق سطيف لجنوب إفريقيا والتي ستكون عبر رحلة خاصة إلى مدينة "ديربان" أين سيواجه الوفاق فريق "امازولو " الجنوب إفريقي يوم 25 من الشهر الجاري في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا. وفاق سطيف النادي الذي مثل وشرف الكرة الجزائرية في العديد من المنافسات الخارجية والذي سبق وأن توج برابطة الأبطال الإفريقية، سيجد أمامه كل التسهيلات في هذه الرحلة. بالتوفيق لممثل الكرة الجزائرية وفاق سطيف في هذه المنافسة".

ويلعب وفاق سطيف مع أمازولو السبت المقبل في جنوب إفريقيا.

ويتواجد وفاق سطيف في المركز الثالث بنقطتين، بينما يتذيل أمازولو المجموعة بنقطة واحدة.