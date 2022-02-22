مانشستر سيتي يبدأ خطوات عمل أول ملعب افتراضي في العالم

بدأ نادي مانشستر سيتي خطواته لعمل أول ملعب كرة قدم في العالم افتراضي في العالم.

وسيستعين مانشستر سيتي بمساعدة خبراء في شركة سوني بعد توقيع اتفاقية مدتها 3 سنوات لعمل أول ملعب داخل تقنية "Metaverse".

وسيصبح ملعب النادي المحور المركزي للمدينة في عالم الواقع الافتراضي باستخدام تحليل الصور وتقنيات تتبع الهيكل العظمي التي أنشأتها شركة"Hawk-Eye".

سيكون هناك وقتا يمكن ملئ ملعب الاتحاد بشكل افتراضي عدة مرات مما يسمح للمشجعين الذين قد لا يذهبون أبدا إلى مانشستر بمشاهدة المباريات من منازلهم المريحة في أي مكان في العالم.

وتم عرض بعض الأفكار والتي تتضمن لقاء المشجعين مع اللاعبين في "Metaverse" والتفاعل معهم وشراء بعض المنتجات التي لا تتواجد في الحياة الواقعية.

رئيسة التسويق والتفاعل مع المعجبين في سيتي فوتبول جروب قالت: "يمكنك مشاهدة المباراة مباشرة من خلال زوايا مختلفة ويمكنك ملئ الملعب بقدر ما تريد لأن العدد غير محدود فهو افتراضي تماما، والتحكم في ما تريد مشاهدته من خلال أي زاوية من الاستاد فلا تعتمد على زاوية البث التلفزيوني فقط".

بحسب التوقعات، فإنه إذا انطلقت metaverse في كرة القدم فيمكنها أيضا تغيير حقوق البث. يتم بيعها حاليا للقنوات بشكل جماعي على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن الأندية تستكشف الآن إمكانية بيعها بأنفسهم ربما من خلال قواعدهم الخاصة.