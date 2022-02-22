فيرديناند: دخلت في جدال مع أوين حول محمد صلاح وسواريز

يرى ريو فيرديناند أسطورة دفاع مانشستر يونايتد بأن موسم محمد صلاح الحالي أفضل من الموسم الذي قدمه لويس سواريز مع ليفربول في 2013/2014.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال فيرديناند في حديث عبر قناته على يوتيوب: "تجادلت مع مايكل أوين، قال إن سواريز عندما كان متألقا في موسم 2013/2014 قدم موسما أفضل مما يقدمه محمد صلاح في الموسم الحالي".

وأضاف "ما يقدمه محمد صلاح غير عادي، الهدف الذي سجله في مرمى تشيلسي كان رهيبا، المدافع وكأنه انفجر، كان هدفا رائعا".

وتابع "هل تعرف كم لاعبا تمكن محمد صلاح من فعل ذلك أمامهم. كاليدو كوليبالي (لاعب نابولي) والذي يساوي 70 أو 80 مليون يورو، تذكر ما فعله محمد صلاح أمامه في 2018".

كان صلاح قد أحرز هدفا رائعا في مرمى نابولي بعد المرور من كوليبالي، عند ماجهة الفريقين في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا في 2018 والتي انتهت بفوز ليفربول بهدف دون مقابل

واستمر "محمد صلاح يفعل ذلك باستمرار، منذ سنوات، هذا الرجل يحتاج إلى مزيد من التقدير، انس علاقتي بمانشستر يونايتد أو ما شابه، لكن محمد صلاح هو الأفضل".

وشارك محمد صلاح مع ليفربول منذ بداية الموسم الحالي في 30 مباراة بجميع البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 25 هدفا وصناعىة 9 أهداف آخرين.

كما قاد محمد صلاح منتخب مصر للوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2012 بتسجيله هدفين وصناعة هدف من 4 أهداف سجلهم المنتخب خلال البطولة.