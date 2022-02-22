مدرب ساجرادا: لاعبان لفتا انتباهي في الزمالك.. وغياب زيزو أفادنا
الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 10:43
كتب : FilGoal
كشف روكي سابيري مدرب ساجرادا اسبرانسا أكثر لاعبين لفتوا انتباهه في الزمالك خلال مباراة الناديين يوم السبت التي انتهت بدون أهداف في دوري أبطال إفريقيا.
وقال سابيري عبر قناة المحور:"أكثر لاعبين لفتا انتباهي هما الحارس محمد أبو جبل وإمام عاشور".
وأضاف "عدم مشاركة (أحمد سيد) زيزو أفادتنا كثيرا".
ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة ورصيده نقطتين، بينما ساجرادا الرابع بنقطة وحيدة.
ويتصدر بترو أتليتكو الترتيب برصيد 4 نقاط يليه الوداد وله 3 نقاط.
ويحل الزمالك ضيفا على الوداد يوم السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
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