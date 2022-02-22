حمد إبراهيم: أشكر بيراميدز وإيهاب جلال.. وأفضل العمل بدون مدير كرة

وجه حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي الشكر لفريقه السابق بيراميدز ومديره الفني إيهاب جلال، بعد الموافقة على رحيله لتدريب الدراويش.

وأعلن الإسماعيلي تعيين حمد إبراهيم مديرا فنيا للفريق خلفا للأرجنتيني خوان براون. (طالع التفاصيل)

وقال حمد إبراهيم عبر قناة أون تايم سبورتس: "أشكر بيراميدز بعد موافقته على رحيلي لتدريب الإسماعيلي وأشكر مجلس إدارة الدراويش على ثقته في تعيني مدربا للفريق".

وأضاف "أشكر إيهاب جلال الذي تعلمت منه الكثير طوال سنوات العمل معا".

وأكمل "نحتاج دعم الجماهير للاعبي الإسماعيلي للخروج من الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق في الدوري المصري".

وأتم تصريحاته "حسني عبد ربه قيمة كبيرة وسيكون له دورا هاما في الإسماعيلي في الفترة المقبلة، لكني لا أفضل العمل في وجود مديرا للكرة لأنني أفضل أن أتعامل بشكل مباشر مع اللاعبين".

من جانبه قال يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي: "حسني عبد ربه سيتواجد في اللجنة الفنية للإسماعيلي في الفترة المقبلة".