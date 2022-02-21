حمد إبراهيم يتولى تدريب الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي الاتفاق مع حمد إبراهيم لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

ووقع حمد إبراهيم عقدا لمدة موسمين ونصف مع الدراويش.

ومن المتوقع أن يتولى حمد إبراهيم تدريب الإسماعيلي بداية من مباراة الجونة.

ويتواجد ضمن الجهاز الفني الجديد عطيه السيد مدربا عاما وأحمد سمير فرج مدربا وسيد توفيق مدربا لحراس المرمي.

وسيتولى حمد إبراهيم تدريب الإسماعيلي خلفا للمدرب الأرجنتيني خوان بروان الذي رحل عن تدريب الدراويش.

وسبق أن عمل حمد إبراهيم مدربا مساعدا رفقة إيهاب جلال في مصر للمقاصة والإسماعيلي وبيراميدز.

وأعلن الإسماعيلي رحيل مدربه الأرجنتيني خوان براون، مع تولي أشرف خضر ومحمد حمص قيادة تدريبات الفريق بصورة مؤقتة.

ورحل الأرجنتيني براون بعد قيادته للفريق في 11 مباراة، فاز مرتين وخسر في 3 لقاءات.

ودرب طلعت يوسف فريق الإسماعيلي بداية الموسم الجاري قبل رحيله والتعاقد مع براون.

ويعاني الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز باحتلاله المركز 17 ورصيده 3 نقاط.

لكن في كأس الرابطة تصدر ترتيب المجموعة الثانية وتأهل للدور نصف النهائي.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الجونة يوم الأربعاء 23 فبراير.