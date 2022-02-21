سفير مصر في أنجولا: لا مشكلة في سفر زيزو لأي مكان بعد تحول عينته لسلبية

قال محمد صفوت سفير مصر في أنجولا إن أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك لديه مطلق الحرية في السفر لأي مكان يريده بعد تحول عينته من فيروس كورونا إلى سلبية.

أحمد سيد زيزو النادي : الزمالك

وبقى زيزو في أنجولا بعد مواجهة ساجرادا أسبرانسا في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا بسبب إيجابية مسحته.

وتحدث السفير المصري في أنجولا لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "زيزو لديه مطلق الحرية للسفر لأي مكان يريده بعد الاتفاق مع الزمالك بعد شفائه من كورونا".

وأكمل "سفره إلى المغرب مباشرة من أنجولا مرهون بحجز الزمالك لتذاكر الطيران لأي جهة من أي نوع ولا توجد قيود".

وشدد "ولا توجد مشكلة في السفر بين أنجولا والمغرب مباشرة".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن رغبة الزمالك في سفر زيزو مباشرة إلى المغرب لملاقاة الوداد بدلا من العودة للقاهرة والانضمام للبعثة.

ويواجه الزمالك منافسه الوداد السبت المقبل في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.