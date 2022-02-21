محمد عبد المنعم ضمن تشكيل أفضل لاعبي الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 22:39

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم مع الأهلي أمام الهلال

ظهر محمد عبد المنعم لاعب الأهلي ضمن تشكيل أفضل اللاعبين في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي سلبيا خارج ملعبه مع الهلال السوداني، وشارك محمد عبد المنعم مدافع الأحمر في المباراة بالكامل.

ولم ينضم أي لاعب من الأهلي أو الزمالك لتشكيل أفضل اللاعبين في الجولة سوى محمد عبد المنعم.

أخبار متعلقة
في مباراة الـ100 دقيقة.. مصطفى محمد يصنع هدفا في فوز جالاتا سراي المثير على جوزتيبي دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك مع الوداد.. والقنوات الناقلة استعدادا لمباراة الوداد.. حازم إمام ينتظم في مران الزمالك

وتعادل الزمالك سلبيا خارج ملعبه مع ساجرادا الأنجولي.

وجاء تشكيل الجولة كالآتي:

المرمى: موتوندا (ساجرادا الأنجولي)

الدفاع: زياد مشموم (الترجي التونسي) – محمد عبد المنعم (الأهلي) – بريان مانديلا (صنداونز) – لوملاسيا (ساجرادا)

الوسط: لوفويو ميميلا (أمازولو) – ثابانج سيسيني (جلاكسي الزيمبابوي) – محمد الرشيد (المريخ السوداني) – محمد زريدا (الرجاء المغربي)

الهجوم: تياجو أزولاو – يانو بيلميرو (بترو أتلتيكو)

ويلعب الأهلي في الجولة الثالثة ضد صنداونز الجنوب إفريقي، بينما يلعب الزمالك ضد الوداد المغربي.

محمد عبد المنعم دوري أبطال إفريقيا الأهلي
نرشح لكم
سفير مصر في أنجولا: لا مشكلة في سفر زيزو لأي مكان بعد تحول عينته لسلبية دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك مع الوداد.. والقنوات الناقلة استعدادا لمباراة الوداد.. حازم إمام ينتظم في مران الزمالك سلبية مسحة زيزو.. ومحاولات لسفره بشكل مباشر إلى المغرب اختبار طبي لـ طارق حامد وحازم إمام لتحديد موقفهما من مواجهة الوداد مدرب الهلال: تشرفت بمواجهة الأهلي.. وأتمنى صعود كيروش إلى كأس العالم مدرب بترو أتليتكو: سنقاتل على الصعود رغم قوة الزمالك والوداد.. وثنائي أثار إعجابي في الأبيض الشعباني: في يوم مباراة المصري أمام كليوباترا كان لاعبونا يتدربون للقاء مازيمبي
أخر الأخبار
سفير مصر في أنجولا: لا مشكلة في سفر زيزو لأي مكان بعد تحول عينته لسلبية 7 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الإعلان عن حكم مباراة الأهلي ومصر للمقاصة 29 دقيقة | الدوري المصري
حمد إبراهيم يتولى تدريب الإسماعيلي 52 دقيقة | الدوري المصري
محمد عبد المنعم ضمن تشكيل أفضل لاعبي الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا 55 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
إزالة قيود فيروس كورونا من الدوري الإنجليزي مع نهاية شهر فبراير 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لاعب ليفربول السابق: صلاح سيتم تقديره عندما يرحل.. لا يتشبع أبدا 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خسارة فاركو.. رأسية البديل النيجيري تمنح طلائع الجيش فوزه الثاني ساعة | الدوري المصري
الهدايا لا تُقبل في إيطاليا.. نابولي يتعادل أمام كالياري ويفقد فرصة مشاركة ميلان في الصدارة ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 3 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 4 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش