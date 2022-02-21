محمد عبد المنعم ضمن تشكيل أفضل لاعبي الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا

ظهر محمد عبد المنعم لاعب الأهلي ضمن تشكيل أفضل اللاعبين في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي سلبيا خارج ملعبه مع الهلال السوداني، وشارك محمد عبد المنعم مدافع الأحمر في المباراة بالكامل.

ولم ينضم أي لاعب من الأهلي أو الزمالك لتشكيل أفضل اللاعبين في الجولة سوى محمد عبد المنعم.

وتعادل الزمالك سلبيا خارج ملعبه مع ساجرادا الأنجولي.

وجاء تشكيل الجولة كالآتي:

المرمى: موتوندا (ساجرادا الأنجولي)

الدفاع: زياد مشموم (الترجي التونسي) – محمد عبد المنعم (الأهلي) – بريان مانديلا (صنداونز) – لوملاسيا (ساجرادا)

الوسط: لوفويو ميميلا (أمازولو) – ثابانج سيسيني (جلاكسي الزيمبابوي) – محمد الرشيد (المريخ السوداني) – محمد زريدا (الرجاء المغربي)

الهجوم: تياجو أزولاو – يانو بيلميرو (بترو أتلتيكو)

ويلعب الأهلي في الجولة الثالثة ضد صنداونز الجنوب إفريقي، بينما يلعب الزمالك ضد الوداد المغربي.