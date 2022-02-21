إزالة قيود فيروس كورونا من الدوري الإنجليزي مع نهاية شهر فبراير

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 22:36

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

أعلن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني عن إزالة جميع القيود الاحترازية من فيروس كورونا بداية من يوم الخميس المقبل للتعايش مع الفيروس بشكل طبيعي.

وفقا لشبكة لسكاي سبورتس فإن الدوري الإنجليزي الممتاز في طريقه أيضا لإزالة جميع القيود مع نهاية شهر فبراير الحالي للعمل بقرار رئيس الوزراء.

القرار سيعني عودة الدوري الإنجليزي الممتاز لشكلة الطبيعي بنسبة 100% قبل بداية اندلاع فيروس كورونا في عام 2019.

أخبار متعلقة
خسارة فاركو.. رأسية البديل النيجيري تمنح طلائع الجيش فوزه الثاني الهدايا لا تُقبل في إيطاليا.. نابولي يتعادل أمام كالياري ويفقد فرصة مشاركة ميلان في الصدارة كلوب: لم نتنافس على 4 بطولات من قبل في وقت واحد.. ونتمنى أن يستمر ذلك الوضع لمدة طويلة الاتحاد الإنجليزي يحقق في إصابة إيلانجا بمقذوفات من جماهير ليدز

وبناء على قرار فإن الدوري الإنجليزي الممتاز سيلغي إجراء المسحات الدوري الأسبوعية للكشف عن المصابين بالفيروس مع الاكتفاء بإجراء المسحات على اللاعبين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلن عن وجود 9 حالات إصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين والمدربين خلال المسحات الدورية التي أجريت خلال الأسبوع الماضي من بين 2958 شخصا قد تم فحصهم.

الدوري الإنجليزي الممتاز فيروس كورونا
نرشح لكم
لاعب ليفربول السابق: صلاح سيتم تقديره عندما يرحل.. لا يتشبع أبدا الاتحاد الإنجليزي يحقق في إصابة إيلانجا بمقذوفات من جماهير ليدز كلوب: لم نتنافس على 4 بطولات من قبل في وقت واحد.. ونتمنى أن يستمر ذلك الوضع لمدة طويلة استعدادا للعودة رسميا.. إريكسن يصنع هدفين في تعادل برينتفورد وديا مع رينجرز دي خيا: أستبعد الرحيل عن يونايتد.. وموسيقى الميتال تحفزني رانجنيك: هذا أفضل رد على مزاعم الانقسام داخل غرف ملابس مانشستر يونايتد ماجواير عن 138 ركنية دون طائل: إحصائية الركنيات محرجة.. وليدز كان محظوظا بهدفه الأول سانشو وبرونو لديكم.. مانشستر يضرب ليدز بالأربعة في يوم الأهداف النادرة
أخر الأخبار
حمد إبراهيم: أشكر بيراميدز وإيهاب جلال.. وأفضل العمل بدون مدير كرة 18 دقيقة | الدوري المصري
ضياء السيد: أتمنى أن تستفيد الكرة المصرية من كيروش.. يستطيع صناعة مشروع قوي 27 دقيقة | منتخب مصر
حوار - أوباميانج: سيكون من الشرف لي أن ألعب بجوار هالاند.. وأخبرت ديمبيلي بأن يبقى في برشلونة 43 دقيقة | الدوري الإسباني
سفير مصر في أنجولا: لا مشكلة في سفر زيزو لأي مكان بعد تحول عينته لسلبية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الإعلان عن حكم مباراة الأهلي ومصر للمقاصة ساعة | الدوري المصري
حمد إبراهيم يتولى تدريب الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
محمد عبد المنعم ضمن تشكيل أفضل لاعبي الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
إزالة قيود فيروس كورونا من الدوري الإنجليزي مع نهاية شهر فبراير ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 3 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 4 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش