إزالة قيود فيروس كورونا من الدوري الإنجليزي مع نهاية شهر فبراير

أعلن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني عن إزالة جميع القيود الاحترازية من فيروس كورونا بداية من يوم الخميس المقبل للتعايش مع الفيروس بشكل طبيعي.

وفقا لشبكة لسكاي سبورتس فإن الدوري الإنجليزي الممتاز في طريقه أيضا لإزالة جميع القيود مع نهاية شهر فبراير الحالي للعمل بقرار رئيس الوزراء.

القرار سيعني عودة الدوري الإنجليزي الممتاز لشكلة الطبيعي بنسبة 100% قبل بداية اندلاع فيروس كورونا في عام 2019.

وبناء على قرار فإن الدوري الإنجليزي الممتاز سيلغي إجراء المسحات الدوري الأسبوعية للكشف عن المصابين بالفيروس مع الاكتفاء بإجراء المسحات على اللاعبين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلن عن وجود 9 حالات إصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين والمدربين خلال المسحات الدورية التي أجريت خلال الأسبوع الماضي من بين 2958 شخصا قد تم فحصهم.