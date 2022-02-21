لاعب ليفربول السابق: صلاح سيتم تقديره عندما يرحل.. لا يتشبع أبدا

قال داني ميرفي لاعب ليفربول السابق إن محمد صلاح نجم الريدز الحالي سيتم تقديره بشكل أكبر حينما يترك الفريق.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتحدث داني ميرفي لإذاعة "توك سبورت" الإنجليزية اليوم الإثنين قائلا: "صلاح يكسر الكثير من الأرقام القياسية ويسجل أهداف جميلة بشكل مستمر مثلما تتوقع دائما".

وواصل "أكثر مجاملة أستطيع قولها عنه هي إنه لا يتم تقديره كفاية، وسيحدث ذلك حينما يرحل".

وتابع اللاعب الذي ارتدى قميص ليفربول من 1997 إلى 2004 حديثه قائلا: "إن الأهداف التي يسجلها والأرقام القياسية التي يحطمها ليست من لاعب يلعب كمهاجم حتى".

وشدد اللاعب الإنجليزي "أتمنى فقط أن يوقع على عقد جديد، لا أرى أي تهاون في رغبته وجوعه، إن الطريقة التي يلعب بها وطريقة ركضه بالكرة ورغبته في تسجيل الأهداف كل ذلك يؤكد أنه ليس لاعبا التي ستقع في شعور الراحة حيث يحصل على ضعف المال أو أي شيء آخر".

وأتم داني ميرفي حديثه "نحن نسمع منه دائما أنه يود الاستمرار وكسر الأرقام القياسية، علينا الانتظار لكنني أتمنى أن نحتفظ به".

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل ومازال هو وإدارة النادي في محادثات من أجل تجديده.

وسجل صلاح 150 هدفا مع ليفربول ليصبح عاشر لاعب يحقق ذلك الإنجاز في تاريخ النادي.