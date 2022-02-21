خسارة فاركو.. رأسية البديل النيجيري تمنح طلائع الجيش فوزه الثاني

تغلب طلائع الجيش على ضيفه فاركو بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الأسبوع العاشر في الدوري المصري الممتاز.

سجل فيكتوري بنينيانجا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.

بذلك يحقق طلائع الجيش فوزه الثاني في الدوري هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد فاركو عند 15 نقطة في المركز الخامس.

الشوط الأول

سيطر الحذر والهدوء على مجريات هذا الشوط، حيث أبعد محمد صبحي حارس فاركو فرصة الجيش الخطرة الوحيدة في الدقيقة 6.

وفي الدقيقة 28 سدد عمرو جمال مهاجم فاركو ركلة حرة فوق المرمى.

وحاول الجيش مجددا بركنية في الدقيقة 42 وصلت إلى كريم الطيب ليقابلها برأسية ولكن بجوار القائم.

أخيرا أطلق شكري نجيب لاعب فاركو تسديدة قوية مرت بجوار القائم في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تبديل اضطراري

بدأ مجدي عبد العاطي مدرب فاركو الشوط الثاني بتبديلين، بنزول رزقي حمرون وعزمي غومة بدلا من وليد علي فرج وجابر كامل.

على الناحية الأخرى أجرى طارق العشري مدرب طلائع الجيش تبديله الأول اضطراريا في الدقيقة 60 بنزول النيجيري فيكتوري بنينيانجا بدلا من جون أنتوي المصاب.

على الناحية الأخرى حل أحمد شريف بدلا من شكري نجيب في الدقيقة 66 بصفوف فاركو، بينما سدد عمرو السيسي كرة قوية فوق العارضة في الدقيقة 67.

وأتى محمد شحاتة بدلا من كريم الطيب في صفوف الجيش في الدقيقة 79.

هدف قاتل وحمراء

في الدقيقة 82 سجل البديل فيكتوري بنينيانجا الهدف الأول لطلائع الجيش بتسديدة بالقدم بعد عرضية من محمد ناصف.

أخيرا تعرض محمد علي الجويني لاعب طلائع الجيش للطرد بالإنذار الثاني في الدقيقة 92، لتنتهي المباراة بفوز الفريق.

بذلك يحقق طلائع الجيش فوزه الثاني في الدوري هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد فاركو عند 15 نقطة في المركز الخامس.