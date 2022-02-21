الاتحاد الإنجليزي يحقق في إصابة إيلانجا بمقذوفات من جماهير ليدز

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 21:50

كتب : FilGoal

لحظة علاج إيلانجا بعد الإصابة في رأسه

بدأ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقا في إصابة أنتوني إيلانجا لاعب مانشستر يونايتد بأحد المقذوفات التي ألقاها واحد من جماهير ليدز يونايتد.

وفاز مانشستر يونايتد على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل إيلانجا بديلا في المباراة وتمكن من تسجيل الهدف الرابع لمانشستر يونايتد في الدقيقة الـ 88.

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وأثناء احتفال إيلانجا بالهدف الثالث لمانشستر يونايتد والذي سجله فريد، أصيب إيلانجا في رأسه بأحد الأدوات التي تم قذفها من جانب جماهير ليدز يونايتد، كما كان هناك بعض الهتافات الغير لائقة من جانب جماهير الفريقين.

وأعلنت شرطة يوركشاير عن إلقاء القبض على 9 أشخاص بسبب أعمال الشغب في المباراة ومن بينها قذف بعض الأدوات على اللاعبين.

كما أعلن ليدز يونايتد عن مراجعة كاميرات المراقبة في المباراة لمعرفة الأشخاص الذين تسببوا في أعمال الشغب وحظر أي مشجع يثبت أنه ألقى بأي شيء داخل الملعب مدى الحياة.

ولم يتم الإعلان عن وجود أي حالات إصابة قوية بين اللاعبين أو الجماهير عقب أعمال الشغب التي حدثت في المباراة.

ويحتل ليدز يونايتد المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة وبفارق خمس نقاط عن واتفورد صاحب المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.

مانشستر يونايتد، ليدز يونايتد، إيلانجا
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