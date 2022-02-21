كلوب: لم نتنافس على 4 بطولات من قبل في وقت واحد.. ونتمنى أن يستمر ذلك الوضع لمدة طويلة

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 21:26

كتب : FilGoal

يورجن كلوب ليفربول نورويتش سيتي

أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول بما يقدمه فريقه خلال الموسم الحالي بمنافسته على تحقيق 4 بطولات في وقت واحد.

ويلتقي ليفربول مع ليدز يونايتد يوم الأربعاء المقبل على ملعب أنفيلد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لم نحظى بذلك مطلقا بأن نكون منافسين في أربع بطولات، هذا أمر لا يصدق ونستمتع به للغاية، قد يستمر هذا الوضع كثيرا لأنه سيعني أننا سنلعب الكثير من المباريات وهذا أكثر ما نحبه، لكن هذا ليس سهلا ولذلك أجرينا 7 تغييرات خلال مباراة نورويتش سيتي".

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وتابع "أتوقع من الأولاد أن يستمعون عندما أقول لهم بأن المباراة التالية التي نلعبها هي بالتأكيد أهم مباراة لنا على الإطلاق".

وأردف "مباراة ليدز ستكون صعبة وقوية وأنت تعرف جودة لعبهم لذلك نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لذلك ولاستخدام الفريق بأكمله مرة أخرى وأنا متأكد من أنه سيكون لدينا أرجل جديدة مرة أخرى يوم الأربعاء".

ليفربول والذي حقق الفوز في 9 مباريات متتالية في جميع البطولات أصبح يتنافس حاليا في 4 بطولات مختلفة وهي الدوري الذي يحتل فيه المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط في حال الفوز على ليدز، ودوري أبطال أوروبا الذي فاز في ذهاب دور الـ 16 على إنتر ميلان فيه بهدفين دون مقابل خارج ملعبه.

كما وصل ليفربول إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والذي سيواجه تشيلسي خلاله يوم الأحد 26 فبراير، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي الذي سيلعب في دوره الخامس أمام نورويتش سيتي.

يورجن كلوب، ليفربول، ليدز يونايتد
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