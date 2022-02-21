استعدادا لمباراة الوداد.. حازم إمام ينتظم في مران الزمالك

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 20:38

كتب : إبراهيم رمضان

حازم إمام - الزمالك × إنبي

انتظم حازم إمام الظهير الأيمن لنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم بملعب دريم بالسادس من أكتوبر، في إطار الاستعداد للقاء الوداد المغربي.

وتماثل إمام للشفاء من إصابة بكدمة في العضلة الأمامية، وشارك في مران اليوم اللاعبين المستبعدين من لقاء ساجرادا والبدلاء.

وخاض اللاعبون المستبعدون من مباراة بطل أنجولا والبدلاء تدريبات بدنية وفنية قوية تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

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وأدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مباراة ساجرادا الأنجولي تدريبات استشفائية على هامش المران.

وفضل باتريس كارتيرون خوض اللاعبين الأساسيين تدريبات اسشفائية خلال مران اليوم، خوفا من تعرضهم للإجهاد.

وتطير بعثة الزمالك إلى المغرب يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الوداد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على الوداد المغربي في التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساجرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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