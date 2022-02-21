استعدادا للعودة رسميا.. إريكسن يصنع هدفين في تعادل برينتفورد وديا مع رينجرز

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 18:50

كتب : FilGoal

كريستان إريكسن

عاد كريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك للمشاركة في مباريات كرة القدم بشكل طبيعي ولعب مباراة جديدة مع فريقه برينتفورد مباراة ودية ضد رينجرز الإسكتلندي.

وتعرض إريكسن لأزمة قلبية خلال مباراة منتخب الدنمارك ضد فنلندا في بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020، وتوقف عن لعب كرة القدم لعدة أشهر.

قبل أن ينضم لصفوف برينتفورد الإنجليزي في يناير الماضي قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

أخبار متعلقة
تعويض كبير وتكريم..أياكس يتوصل لاتفاق مع عائلة عبد الحق نوري دي خيا: أستبعد الرحيل عن يونايتد.. وموسيقى الميتال تحفزني نيمار: أود اللعب في أمريكا لأحصل على إجازة 3 أشهر في الموسم

ولعب إريكسن لمدة 80 دقيقة في المباراة الودية التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق. وهي ليست المباراة الودية الأولى التي يلعبها إريكسن بعد تعافيه.

ونجح النجم الدنماركي في صناعة هدفي فريقه خلال المباراة.

ومن المرجح أن يظهر إريكسن لأول مرة في مباراة رسمية بعد أزمته الصحية أمام نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي.

برينتفورد إريكسن الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
دي خيا: أستبعد الرحيل عن يونايتد.. وموسيقى الميتال تحفزني رانجنيك: هذا أفضل رد على مزاعم الانقسام داخل غرف ملابس مانشستر يونايتد ماجواير عن 138 ركنية دون طائل: إحصائية الركنيات محرجة.. وليدز كان محظوظا بهدفه الأول سانشو وبرونو لديكم.. مانشستر يضرب ليدز بالأربعة في يوم الأهداف النادرة انتهت في إنجلترا - ليدز (2)-(4) مانشستر يونايتد.. رباعية خارج الأرض تشكيل مانشستر يونايتد - رونالدو وبرونو أساسيان أمام ليدز.. ولينجارد يبدأ لأول مرة جورجينيو: تمنيت اللعب مع جوارديولا.. وكدت أنضم لناد إنجليزي آخر جوندوجان: لسنا معتادين على ما حدث أمام توتنام.. واستحقينا الفوز لكن كرة القدم مجنونة
أخر الأخبار
مباشر في الدوري – طلائع الجيش (0) - (0) فاركو.. محاولة أولى وصبحي يتألق 24 دقيقة | الدوري المصري
الموج الأزرق يغرق العالمي مجددا.. الهلال يقلب الطاولة على النصر ويطير لنصف نهائي الكأس 26 دقيقة | السعودية
مؤتمر موراتا: أليجري طلب مني البقاء مع الفريق.. وستحب فياريال إذا كنت تعرف كرة القدم 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
المقاولون يعطل سموحة ويفشل في تحقيق الفوز للمباراة التاسعة على التوالي 38 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع مصر للمقاصة.. القنوات الناقلة والمعلق 54 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري - عمرو جمال يقود فاركو.. وأنطوي في هجوم طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
براون يتحدث لـ في الجول عن تدريب بنشرقي وعواد.. الهلال ورأيه في هزيمته ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
سبورت: راموس كان يطلب المساواة مع بيكيه في كل عقد يوقعه مع ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 3 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 4 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش