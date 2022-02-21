استعدادا للعودة رسميا.. إريكسن يصنع هدفين في تعادل برينتفورد وديا مع رينجرز
الإثنين، 21 فبراير 2022 - 18:50
كتب : FilGoal
عاد كريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك للمشاركة في مباريات كرة القدم بشكل طبيعي ولعب مباراة جديدة مع فريقه برينتفورد مباراة ودية ضد رينجرز الإسكتلندي.
كريستيان إريكسن
النادي : برينتفورد
وتعرض إريكسن لأزمة قلبية خلال مباراة منتخب الدنمارك ضد فنلندا في بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020، وتوقف عن لعب كرة القدم لعدة أشهر.
قبل أن ينضم لصفوف برينتفورد الإنجليزي في يناير الماضي قادما من إنتر ميلان الإيطالي.
ولعب إريكسن لمدة 80 دقيقة في المباراة الودية التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق. وهي ليست المباراة الودية الأولى التي يلعبها إريكسن بعد تعافيه.
ونجح النجم الدنماركي في صناعة هدفي فريقه خلال المباراة.
ومن المرجح أن يظهر إريكسن لأول مرة في مباراة رسمية بعد أزمته الصحية أمام نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي.
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