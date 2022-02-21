دي خيا: أستبعد الرحيل عن يونايتد.. وموسيقى الميتال تحفزني

اعتاد ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد على سماع نوع معين من الموسيقى قبل المباريات، ليكون متحفزا لتقديم أفضل ما لديه أمام المنافسين.

وقال الإسباني في حواره مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا":"أحب موسيقى الميتال والروك، تحفزني. أحب سليبكنوت، أفينجد. سيفنفولد، سيستم أوف أداون. وأحب أيضا بوليت فور ماي فالنتاين".

وواصل "أحب كوني ولدت في مدريد، لكنها مدينة في النهاية. الآن أشعر بانتمائي لمانشستر، وكأني مثل أي فرد هنا. أشعر بالحب والترحيب كأنني في وطني".

وأتم "قضيت هنا سنوات عديدة، كل شيء وارد في الحياة، وفي عالم كرة القدم، لكن صراحة، لا أرى نفسي بعيدا عن مانشستر يونايتد".

ويقضي دي خيا موسمه الـ11 مع فريق الشياطين الحمر الذي انضم له من أتليتكو مدريد مقابل 25 مليون يورو.

وشارك دي خيا (31 عاما) في 473 مباراة مع يونايتد.

وتوج مع الفريق بسبعة ألقاب.