اختبار طبي لـ طارق حامد وحازم إمام لتحديد موقفهما من مواجهة الوداد

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 14:07

كتب : FilGoal

طارق حامد - الزمالك - وادي دجلة

يخضع ثنائي الزمالك، لاعب الوسط طارق حامد والظهير الأيمن حازم إمام، لاختبار طبي غدا الثلاثاء.

طارق حامد

النادي : الزمالك

حازم إمام

النادي : الزمالك

الزمالك

ومن المنتظر أن يحدد الاختبار قدرة الثنائي على مشاركة الزمالك رحلته إلى المغرب لخوض مباراة الوداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان حامد قد تعرض لإصابة في الركبة قد أبعدته عن مباريات كأس الرابطة، بجانب أول جولتين من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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فيما عانى حازم إمام من شد في العضلة الأمامية.

وتعادل الزمالك مع ساجرادا الأنجولي سلبيا في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ليرفع الزمالك رصيده إلى نقطتين في المجموعة الرابعة، خلف بترو أتلتيكو الأنجولي المتصدر بـ4 نقاط، والوداد المغربي الثاني برصيد 3 نقاط.

ويلعب الزمالك في الجولة المقبلة ضد الوداد المغربي في المغرب مساء يوم السبت المقبل.

طارق حامد الزمالك حازم إمام الوداد في إفريقيا
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