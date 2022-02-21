تراوي: تم تمديد عقد الجهاز الفني لـ المصري.. واتفقنا مع الإدارة على التدعيم

كشف مجدي تراوي المدرب العام للنادي المصري، عن تمديد تعاقد الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني لمدة موسم جديد.

وبذلك ينتهي التعاقد مع نهاية الموسم المقبل.

وقال تراوي لـ أون تايم سبورتس: "اتفقنا مع الإدارة على تدعيم الصفوف بشكل أكبر في الصيف المقبل لأننا لم نختر الصفقات التي ضمها النادي في الصيف الماضي".

وأوضح "ولكن المجموعة الحالية تأقلمت مع نظامنا وتقدم أداء جيدا لإعادة النادي للألقاب".

وكشف " تم تمديد عقد الجهاز الفني للمصري للموسم المقبل".

وأتم "الانتصار على مازيمبي هام لنا، لأنه يمنحنا أجواء إيجابية، ولأنه ضد فريق كبير لديه تاريخ كبير في بطولات إفريقيا".

وكان المصري قد تغلب على مازيمبي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ورفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 4 نقاط بعد خوض مباراتين بتعادل أمام القطن وفوز على مازيمبي.