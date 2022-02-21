رئيس ريال مدريد الأسبق: أتمنى انتقال محمد صلاح للفريق

يتمنى رامون كالديرون رئيس ريال مدريد الأسبق رؤية محمد صلاح نجم مصر وليفربول يرتدي القميص الأبيض للنادي الإسباني.

وصرح كالديرون عبر القناة الأولى "أتمنى رؤية محمد صلاح في ريال مدريد، فهو من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم".

وواصل "ساعد ليفربول في التتويج ببطولات عديدة".

ويمتد عقد محمد صلاح مع ليفربول إلى 2023 ويسعى النادي الإنجليزي لتجديده.

وصرح قائد مصر من قبل أن مسألة استمراره تعتمد على ليفربول.

ويقضي محمد صلاح موسمه الخامس مع ريدز الذي توج معه بأربعة ألقاب.