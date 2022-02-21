في الكونفدرالية - نقل مباراة المصري ضد أوتوهو من الكونغو

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 10:42

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بالهدف في مازيمبي

تلقى النادي المصري البورسعيدي خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يفيد بنقل مباراة فريقه أمام أوتوهو الكونغولي من الكونغو برازفيل إلى الكونغو الديمقراطية.

وكشف المصري عبر صفحته الرسمية عن قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي بنقل مباراة الجولة الثالثة أمام أوتوهو إلى الكونغو الديمقراطية.

ويأتي ذلك القرار بعدما رفضت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي اعتماد أي من ملاعب الكونغو برازفيل لاستضافة مباريات دوري الأبطال أو الكونفدرالية للموسم الكروي الحالي.

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ويستضيف ملعب الشهداء بعاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا في السادسة من مساء الأحد المقبل.

وكان المصري قد تغلب على مازيمبي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ورفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 4 نقاط بعد خوض مباراتين بتعادل أمام القطن وفوز على مازيمبي.

ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع نهائي مسابقة الكونفدرالية.

الكونفدرالية المصري أوتوهو
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