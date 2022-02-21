مدرب الهلال: تشرفت بمواجهة الأهلي.. وأتمنى صعود كيروش إلى كأس العالم

تحدث جواو موتا مدرب الهلال السوداني عن المباراة التي جمعت فريقه أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الهلال قد تعادل مع الأهلي على ملعب الجوهرة الزرقاء في السودان بدون أهداف في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال موتا في تصريحات عبر قناو أون تايم سبورتس: "مباراتنا أمام الأهلي كانت مباراة تكتيكية كبيرة أمام فريق جيد جدا، وكنا نعرف بانه من الصعب التغلب على فريق صاحب خبرة كبيرة ويقوده مدرب ذو خبرات عريضة، ولكنني سعيدا بلاعبي الفريق".

وتابع "ألخص المباراة في إننا أدينا شوط أول جيد جدا والشوط الثاني لم نكن في المستوى واعتقد بأن هذه النتيجة كانت عادلة وسنرى ما سيحدث في المستقبل وأقول بأنني تشرفت بمواجهة الأهلي".

وأضاف "مباراتا المريخ ستكونان صعبتان للغاية ليس فقط لأنه فريق صعب ولكنها مباراة دربي سوداني وبعض اللاعبين ينظرون إليها كمباراة لها طابع خاص".

وواصل "لا يهم أين ستلعب المباراة لأننا يجب أن نحقق الفوز في أي ملعب سواء كانت في مصر أو السودان أو جنوب إفريقيا ونحن نعرف مدى صعوبة تلك المباريات لأن المريخ فريق يقاتل كثيرا ولكننا سنقاتل من أجل تحقيق النقاط التي نحتاجها".

وأردف "شاهدت مباراة المريخ وصن داونز ولكن من المبكر جدا أن نتحدث عن ترتيب المجموعة لأن كل شيء يمكن أن يحدث، هي مجموعة صعبة ولا يمكن القول بان فريقا سيتأهل بسهولة من تلك المجموعة وقد يتضح الموقف بعد مباراتين".

وأكمل "أتشرف بالحديث مع موسيماني لأنني معجب بما يقدمه كمدير فني مع الأهلي وفي حياته المهنية كلها وأنا احترمه كثيرا وسأتشرف بمعرفته أكثر وأتمنى له النجاح لأنه شخصا مجتهد".

وأتم "أتمنى أن يصل كارلوس كيروش إلى كأس العالم مع مصر وأتمنى أن يؤدي عملا طيبا لأنه يعمل في بلد يعشق كرة القدم كثيرا وفي البلد الأكبر كرويا في إفريقيا، وأتمنى له التوفيق كبرتغالي وأنا كبرتغالي أود أن أشكره على الكثير من الأشياء".

وجمع الهلال نقطة واحدة في دور المجموعات حتى الآن بعد التعادل مع الأهلي والهزيمة من ماميلودي صنداونز في المباراة الأولى.