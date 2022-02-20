مدرب بترو أتليتكو: سنقاتل على الصعود رغم قوة الزمالك والوداد.. وثنائي أثار إعجابي في الأبيض

الأحد، 20 فبراير 2022 - 23:53

كتب : FilGoal

الزمالك - بترو أتليتكو

شدد ألكسندر سانتوس المدير الفني لنادي بترو أتليتكو الأنجولي أن فريقه قدم أفضل ما لديه أمام الزمالك والوداد مشيرا إلى أنه سيقاتل من أجل الصعود حتى النهاية.

ويتصدر بترو أتليتكو ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق وفوز على الوداد بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال ألكسندر سانتوس في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2 عن مباراة الزمالك: "لم أتوقع تسجيل هدفين أمام الزمالك في نصف ساعة ولكننا حاولنا أن نضغط ونهاجم الزمالك منذ البداية وغيرنا طريقة لعبنا لكي نسبب بعض المشاكل لهم وهذا حدث بالفعل".

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وأضاف "الزمالك كان يعرف طريقة لعبنا ولكننا حاولنا مفاجئتهم بطريقة لعب مختلفة، كنا نعرف نقاط القوة والضعف لديهم واعتقد أننا ظهرنا بشكل جيد وسجلنا هدفين وهذا شيء كبير".

وتابع "الزمالك لم يتوقع هذه الاستراتيجية أو قدرتنا على السيطرة على الكرة والقيام بهجمات بهذا الشكل".

وواصل "كان من الطبيعي أن يظهر الزمالك بشكل أقوى في الشوط الثاني الأول فلديهم لاعبين أقوياء وأشرك الثنائي الرائع شيكابالا وأوباما وصنعا الفارق، كانت لدينا مشكلات كبيرة جدا امام تحركاتهما".

واستطرد "الزمالك حرم لاعبينا من التحرك بحرية بالضغط في منتصف ملعبنا خصوصا في الشوط الثاني".

واستكمل "الدقائق العشر الأخيرة استعطنا التواجد في المباراة من جديد وكان من الممكن أن نسجل، كدنا أن نحقق الفوز في المباراة ولكن الزمالك نجح في العودة. كنا نواجه واحد من أفضل الفرق في إفريقيا".

وعن مباراة الزمالك وساجرادا، قال: "الزمالك كان يلعب بطريقة مختلفة أمام ساجرادا وسبب لهم مشاكل رغم أنه لم يكن بنفس القوة التي أظهرها أمامنا".

وأضاف "خلال المباراة حاول الزمالك أن يسجل وكان حارس مرمى ساجرادا في الموعد للتصدي لتسديدات خطيرة وارتطمت إحدى هجماتهم بالعارضة قبل النهاية".

وأردف "الزمالك لم يفز ولكني اعتقد أن هناك أشياء كثيرة كانت مختلفة في هذه المباراة، كان من المفترض أن يكون هناك كثافة وقوة أكبر في اللعب مع التأكيد أن فريق ساجرادا ليس بالفريق السهل".

وبسؤاله عن مباراة الوداد، أوضح " لعبنا بثقة كبيرة وسيطرنا على مجريات المباراة، استحوذنا على الكرة بنسبة أكبر من 60%. لم تكن لنا فرص كثيرة ولكننا سيطرنا على اللقاء".

وأكمل "حاولنا دائما أن نتجنب الهجمات المرتدة ومحاولات فريق الوداد الملئ بلاعبين جيدين وهو فريق قوي. سجلنا أولا وتعادلوا بعدها من ضربة حرة ولكن بعدها استطعنا أن نستمر في السيطرة ونلعب بكفاءة حتى سجلنا الهدف الثاني. نستحق هذا الفوز وسعداء بما حققناه".

وأتم عن الصعود لربع النهائي "الوداد والزمالك هما الفريقان الأكثر حظا للترشح للدور ربع النهائي، أظهرنا قدراتنا في أول مباراتين ولكن المجموعة شديدة لصعوبة ونحن نركز فقط على المباراة المقبلة وليس على الترشح. نتعامل مع الأمور خطوة بخطوة ونقاتل حتى النهاية لنتأهل".

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