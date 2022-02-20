مدرب المقاصة: يجب أن نحترم أنفسنا قبل الأهلي.. والمقارنة بالماضي ظالمة

تحدث تامر مصطفى مدرب مصر للمقاصة عن مواجهة فريقه المقبلة ضد الأهلي وعن الظروف المختلفة التي يعيشها ناديه في الوقت الحالي.

وقال تامر مصطفى في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "يجب أن نحترم أنفسنا قبل أن نحترم الأهلي. يجب أن نتحلى بالواقعية".

وأضاف "مباراة الأهلي تساوي 3 نقاط مثل أي مباراة أخرى. لو خسرت أمام الأهلي لن أخسر 10 نقاط. الأهم هو الشكل والتنظيم".

وأوضح "سنعمل على رد الفعل ولكن لن نقتصر عليه. سنقدم الفعل المؤثر بشكل مختلف من الناحية التكتيكية. في النهاية نحن نواجه فريقا كبيرا ونحترمه ونحترم أنفسنا".

وتابع مصطفى "كل ما طلبته من اللاعبين هو العمل كوحدة واحدة لتقديم أنفسنا بشكل جماعي. أعلم أن الوضع مختلف وأن اللاعبين لا يملكون الخبرات الكافية في الدوري الممتاز ومعظمهم سيواجه الأهلي للمرة الأولى".

وواصل "هناك مقارنات بيننا وبين الفرق السابق للمقاصة وهذا ظلم. اسم النادي كان سيتغير ليصبح هويدي. الأمور مختلفة تماما بأسماء جديدة على أرض الملعب".

وأوضح "اسم مصر للمقاصة يضعنا تحت الضغط بسبب وجود هذه المقارنات. هذه ليست نفس الظروف ولا نفس الإمكانيات ولا اللاعبين".

واختتم "البعض لا يلاحظ أننا لا نملك ملعبا. نحن نتدرب فقط في الفيوم. لو حظيت بألفي مشجع في الفيوم سيختلف الوضع ونوع الدعم، ولكننا نسير بشكل جيد بالنظر للإمكانيات المتاحة".

ويلعب مصر للمقاصة ضد الأهلي يوم الثلاثاء القادم الثاني والعشرين من فبراير الجاري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.