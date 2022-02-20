سفير مصر في أنجولا: حالة زيزو جيدة ومعزول في مكان مناسب.. وهذا شرط عودته لمصر

الأحد، 20 فبراير 2022 - 23:16

كتب : FilGoal

الزمالك - زيزو

كشف محمد صفوت سفير مصر في أنجولا عن مستجدات حالة أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وغاب زيزو عن مواجهة ساجرادا التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وقال محمد صفوت عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "حالة زيزو جيدة ولا يعاني من أعراض الكورونا".

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وأضاف "يجب أن تتحول نتيجة مسحة زيزو إلى سلبية ليتمكن من مغادرة أنجولا والعودة إلى مصر".

وواصل "غدا الإثنين سيخضع زيزو لمسحة طبية جديدة".

وأتم تصريحاته "زيزو معزول في مكان مناسب والسلطات الأنجولية كانت متعاونة معنا بشكل كبير للحفاظ على سلامة اللاعب".

وتطير بعثة الزمالك إلى المغرب يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الوداد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على الوداد المغربي في التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساجرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

الزمالك الدوري المصري أحمد سيد زيزو
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