مجموعة بيراميدز - عودة مجهضة.. أهلي طرابلس ينتصر على الصفاقسي

الأحد، 20 فبراير 2022 - 22:57

كتب : FilGoal

بيراميدز × أهلي طرابلس - الكونفدرالية

تغلب أهلي طرابلس الليبي على ضيفه الصفاقسي التونسي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

تقدم الأهلي بفضل الهدف العكسي الذي سجله شادي الهمامي عن طريق الخطأ في الدقيقة السادسة.

وفي الدقيقة 52 سجل صالح الطاهر الهدف الثاني بعد تمريرة حاسمة من محمد الطبال.

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وتمكن الصفاقسي من تقليص الفارق بركلة جزاء سجلها أيمن الحرزي في الدقيقة 87، ولكنها لم تكن كافية وحدها للتعويض.

بهذه النتيجة جمع أهلي طرابلس أول 3 نقاط بعد خسارته الأولى أمام بيراميدز متصدر المجموعة الأولى (6 نقاط) ليحتل المركز الثاني ويليه الصفاقسي الذي تجمد رصيده عند 3 نقاط، فيما يتذيل زاناكو الزامبي ترتيب المجموعة بلا نقاط.

على الناحية الأخرى تغلب شبيبة الساورة الجزائري على ضيفه رويال ليوباردز الإيسواتيني بهدفين دون رد.

سجل بلعيد حميدي الهدف الأول في الدقيقة 9 من ركلة جزاء، فيما أضاف محمد حمية الهدف الثاني من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 92.

الفوز رفع رصيد الساورة إلى 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، يسبقه الاتحاد الليبي (مباراة واحدة) وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي (مباراتين) بنفس الرصيد، فيما يتذيل ليوباردز الترتيب بلا نقاط.

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