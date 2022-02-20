الزمالك ينقل تدريباته قبل مواجهة الوداد المغربي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نقل مران الفريق الجماعي غدا الاثنين لملعب دريم بمدينة السادس من أكتوبر.

ومنح المدير الفني للزمالك لاعبيه راحة اليوم الأحد عقب عودة بعثة الفريق من أنجولا بعد مواجهة ساجرادا الأنجولي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الوداد المغربي نظيره الزمالك السبت المقبل 26 فبراير على ملعب محمد الخامس في الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الزمالك مع بترو أتليتكو 2-2 في الجولة الأولى على استاد القاهرة.

وتعادل مجددا دون أهداف مع ساجرادا الأنجولي في الجولة الثانية خارج ملعبه.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث للمجموعة برصيد نقطتين خلف الوداد بـ3 نقاط ثم بترو أتليتكو بأربع نقاط.