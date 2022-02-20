برشلونة يبدع في الميستايا برباعية في مرمى فالنسيا

فاز برشلونة على فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب ميستايا في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

سجل أهداف برشلونة كل من بيير أوباميانج، وبيدري، وفرينكي دي يونج، بينما سجل كارلوس سولير هدف فالنسيا الوحيد.

التشكيل

بدأ برشلونة المباراة بثلاثي هجومي مكون من عثمان ديمبيلي وأوباميانج وفيران توريس.

🔴🔵 تشكيل برشلونة - ديمبيلي وأوباميانج أساسيان ضد فالنسيا.. وأداما وبيدري على مقاعد البدلاء pic.twitter.com/MFq7nJpPjA — FilGoal (@FilGoal) February 20, 2022

البداية كانت متوازنة في السيطرة على الكرة بين الفريقين مع أفلية بسيطة لأصحاب الأرض، إلا أن جاءت المحاولة الأولى من برشلونة في الدقيقة الـ 18 بعد عرضية من فيران توريس أمام المرمى مرت من أمام أوباميانج.

واستمر ضغط برشلونة إلى أن جاء الهدف الأول عن طريق أوباميانج في الدقيقة الـ 22 بعد تمريرة رائعة من ألبا لينفرد أوباميانج بالمرمى ويسدد بقوة في الشباك ليسجل أول أهدافه بقميص برشلونة.

وفي الدقيقة الـ 25 سجل خوسي جايا هدف التعادل لفالنسيا بعد خطأ كبير من تير شتيجن حارس برشلونة الذي حول عرضية جايا بالخطأ في مرماه ولكن الحكم ألغى الهدف بسبب وجود جايا في وضعية تسلل.

وعاد برشلونة لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 31 بعد عمل جماعي رائع انتهى بتمريرة من ديمبيلي لفرينكي دي يونج الذي وضع الكرة في الشباك.

وبعد خمس دقائق فقط عاد أوباميانج لتسجيل الهدف الثالث لبرشلونة مستغلا عرضية رائعة من جافي ليضع الكرة في المرمى من لمسة واحدة.

وشهدت الدقيقة الـ 40 إلغاء هدف جديد لفالنسيا يجله كارلوس سولير بسبب خروج الكرة من الملعب في بداية الهجمة.

وفي الشوط الثاني بدأ فالنسيا بقوة وتمكن سولير من تسجيل الهدف الأول برأسية رائعة بعد عرضية من بريان جيل في الدقيقة الـ 52.

وكاد سولير أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 58 بتصويبة قوية ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر.

وفي الدقيقة الـ 62 أنهى بيدري آمال فالنسيا في العودة بهدف رابع من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء عجز الحارس عن التعامل معها.

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 42 في المركز الرابع بينما توقف رصيد فالنسيا عند النقطة الـ 30 في المركز الـ 12.