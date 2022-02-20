تقرير: الوداد يجهز ثلاثي الفريق لمواجهة الزمالك

يجهز الوداد المغربي 3 من نجومه قبل مواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الوداد المغربي نظيره الزمالك السبت المقبل 26 فبراير على ملعب محمد الخامس في الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

بحسب موقع le360، فإن الطاقم الطبي في الوداد المغربي يسعى لتجهيز أيوب العملود وزهير المترجي ومحمد رحيم لمواجهة الزمالك.

ولم يتواجد الثلاثي في مباراة الوداد الأخيرة أمام بترو أتليتكو الأنجولي بسبب عدم الجاهزية الكاملة والخوف من أرضية الملعب.

وحصد الوداد 3 نقاط في أول مباراتين بعد فوز على ساجرادا بثلاثة أهداف دون رد ثم خسارة أمام بترو أتليتكو بهدفين مقابل هدف واحد.

على الجانب الآخر، تعادل الزمالك مع بترو أتليتكو 2-2 في الجولة الأولى قبل أن يتعادل دون أهداف مع ساجرادا الأنجولي.

ويتواجد الوداد المغربي في صدارة ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد 17 مباراة بفارق 8 نقاط عن الرجاء.