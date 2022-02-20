ماجواير عن 138 ركنية دون طائل: إحصائية الركنيات محرجة.. وليدز كان محظوظا بهدفه الأول

الأحد، 20 فبراير 2022 - 18:46

كتب : FilGoal

احتفال هاري ماجواير بهدفه مع مانشستر أمام ليدز

أبدى هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد سعادته بفوز الفريق على مضيفه ليدز يونايتد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين للدوري الإنجليزي.

وقال ماجواير في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "كنا بحاجة لبداية أفضل في الشوط الثاني بالتأكيد. لقد تفوقوا علينا بسرعة".

وأضاف "كانوا محظوظين بالهدف الأول بالتأكيد، وهو ما أعادهم للمباراة ثم سجلوا هدفا جيدا".

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وأوضح "كان علينا مواصلة القتال والاتحاد معا. كنا نعلم أنه ملعب يصعب اللعب عليه ولكننا كنا نثق بجودتنا وقدرتنا على إيذائهم".

وتابع "بين الشوطين قلنا أننا بحاجة لتسجيل المزيد من الأهداف ونجحنا في ذلك".

وسجل ماجواير الهدف الأول للشياطين الحمر من ركنية، وهو الأول هذا الموسم بعد 138 محاولة فاشلة.

وعن ذلك قال قائد مانشستر يونايتد: "هذه الإحصائية تشعرني بالحرج. أنا جزء كبير من لعب الكرات الثابتة ولكننا لم نكن جيدين بما فيه الكفاية. إذا سجلنا المزيد من هذه الكرات كنا سنصبح في موقع أعلى بجدول الترتيب".

وأضاف برونو فيرنانديز الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن ليدز تعادل مبكرا بهدفين في دقيقة سجلهما رودريجو مورينو ورافينيا، قبل أن يستعيد مانشستر الفوز بهدفي أنتوني إيلانجا.

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