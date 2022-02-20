لاكاي: أتوقع تسجيل الأهداف في كل مباراة.. وسعيد بهز شباك زاناكو مرتين

الأحد، 20 فبراير 2022 - 18:15

كتب : محمود عزت

فاجري لاكاي - بيراميدز - زاناكو

عبر الجنوب إفريقي فاجري لاكاي مهاجم نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بتسجيله لهدفي فوز الفريق على نظيره زاناكو الزامبي في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، ومنح الفريق بمساعدة زملائه 3 نقاط غالية في مشوار البطولة.

فاجري لاكاي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وفاز بيراميدز على زاناكو الزامبي بثنائية في الجولة الثانية من مجموعات الكونفدرالية الإفريقية، ليواصل تصدره للمجموعة الاولى للبطولة.

وأوضح لاكاي أنه يشعر بالسعادة الغامرة كونه سجل أول أهدافه بقميص بيراميدز بعد انضمامه للفريق في يناير الماضي.

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مشيرا إلى أنه لشعور جيد أن يكون للهدفين تأثيرا مباشرا في نتيجة اللقاء ويكونا سببا في الانتصار خارج الأرض والعودة للقاهرة بثلاث نقاط إضافية وضعت الفريق في الصدارة برصيد 6 نقاط من انتصارين.

وأشار إلى أنه كمهاجم يتوقع دائما أن يسجل الأهداف في كل مباراة، ويعطي كل ما لديه من أجل الفريق ومساعدته على مواصلة الانتصارات متمنيا أن تستمر المسيرة محليا وقاريا ويواصل بيراميدز انتصاراته المتتالية.

وانضم لاكاي لصفوف بيراميدز في يناير الماضي قادما من كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي.

فاجري لاكاي بيراميدز الكونفدرالية
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