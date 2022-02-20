هاني سعيد: نسعى لحسم التأهل في الكونفدرالية مبكرا لمنح اللاعبين بعض الراحة

عبر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالانتصار الذي حققه الفريق خارج أرضه على حساب زاناكو الزامبي بهدفين دون مقابل في لوساكا وتصدر قمة المجموعة الأولى بكأس الكونفدرالية الأفريقية، برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين.

وأوضح المدير الرياضي أن الأمر المهم في الوقت الحالي هو مواصلة الانتصارات المحلية والقارية.

لأن الفريق يجب عليه مع ضغط المواجهات في مختلف البطولات ولعب لقاء كل 3 أيام، أن يسعى جاهدا للفوز في جميع مبارياته الأولى بدور المجموعات في الكونفدرالية حتى يؤمن مكانه مبكرا في الدور الثاني ويضمن التأهل لتكون هناك فرصة لتدوير اللاعبين ومنح الراحة للبعض خاصة مع ارتباطات محلية وقارية متتالية في فترة زمنية قصيرة.

وشدد سعيد على أنه لا وقت للراحة حيث يعود بيراميدز فجر اليوم للقاهرة، ويبدأ مباشرة الإعداد لمواجهة البنك الأهلي يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز بملعب بتروسبورت وبالتالي يجب أن يكون الجميع على أتم استعداد للمرحلة الهامة الصعبة.

وأشاد هاني سعيد بجميع لاعبي الفريق الذين قدموا مباراة قوية للغاية خارج الأرض، وأثنى على أداء الثنائي إبراهيم توريه وفاجري لاكاي صاحب هدفي اللقاء، مؤكدا أنهما وجميع الصفقات إضافة قوية للفريق في هذه المرحلة الهامة.