هاني سعيد: نسعى لحسم التأهل في الكونفدرالية مبكرا لمنح اللاعبين بعض الراحة

الأحد، 20 فبراير 2022 - 18:09

كتب : محمود عزت

بيراميدز مانياما الكونفدرالية

عبر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالانتصار الذي حققه الفريق خارج أرضه على حساب زاناكو الزامبي بهدفين دون مقابل في لوساكا وتصدر قمة المجموعة الأولى بكأس الكونفدرالية الأفريقية، برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين.

وأوضح المدير الرياضي أن الأمر المهم في الوقت الحالي هو مواصلة الانتصارات المحلية والقارية.

لأن الفريق يجب عليه مع ضغط المواجهات في مختلف البطولات ولعب لقاء كل 3 أيام، أن يسعى جاهدا للفوز في جميع مبارياته الأولى بدور المجموعات في الكونفدرالية حتى يؤمن مكانه مبكرا في الدور الثاني ويضمن التأهل لتكون هناك فرصة لتدوير اللاعبين ومنح الراحة للبعض خاصة مع ارتباطات محلية وقارية متتالية في فترة زمنية قصيرة.

أخبار متعلقة
الكونفدرالية - بيراميدز يعزز تصدره بإسقاط زاناكو بثنائية الوافد الجديد لاكاي مدرب الإسماعيلي المؤقت لـ في الجول: جاهزون بالبدائل لحل النواقص في التشكيل طارق السيد: ايتو توسل إلينا لتصعد الكاميرون إلى كأس العالم 2006

وشدد سعيد على أنه لا وقت للراحة حيث يعود بيراميدز فجر اليوم للقاهرة، ويبدأ مباشرة الإعداد لمواجهة البنك الأهلي يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز بملعب بتروسبورت وبالتالي يجب أن يكون الجميع على أتم استعداد للمرحلة الهامة الصعبة.

وأشاد هاني سعيد بجميع لاعبي الفريق الذين قدموا مباراة قوية للغاية خارج الأرض، وأثنى على أداء الثنائي إبراهيم توريه وفاجري لاكاي صاحب هدفي اللقاء، مؤكدا أنهما وجميع الصفقات إضافة قوية للفريق في هذه المرحلة الهامة.

بيراميدز الكونفدرالية هاني سعيد
نرشح لكم
حسن عمار: الشعباني وضع خطة إسقاط مازبمبي في الكاميرون كأس الكونفدرالية - سقوط نهضة بركان وفوز الاتحاد الليبي تحيا تونس وفلسطين.. الجلاصي وحمد يقودان المصري لاجتياز مازيمبي لاكاي: أتوقع تسجيل الأهداف في كل مباراة.. وسعيد بهز شباك زاناكو مرتين انتهت في إفريقيا - المصري (2) - (0) مازيمبي.. انتصار بورسعيدي تشكيل المصري - مرعي وحمودي يقودان الهجوم أمام مازيمبي الكونفدرالية - بيراميدز يعزز تصدره بإسقاط زاناكو بثنائية الوافد الجديد لاكاي دوري المدارس يؤجل مباراة أوتوهو والقطن في مجموعة المصري
أخر الأخبار
كيروش يكلف جهاز المنتخب بحضور تدريبات الأندية لمتابعة اللاعبين 3 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تشافي: بيدري أفضل موهبة في العالم.. وظهرنا بشكل أفضل أمام نابولي 41 دقيقة | الدوري الإسباني
ويلشير يعود للعب كرة القدم من جديد 43 دقيقة | أوروبا
منتخب السعودية للكرة النسائية يفتتح تاريخه الدولي بالفوز على سيشل ساعة | الوطن العربي
صراع صدارة الكالتشيو.. إنتر يرفض هدية ميلان ويسقط أمام ساسولو ساعة | الدوري الإيطالي
كواليس وصور تراها لأول مرة من حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس ساعة | الدوري المصري
مدرب صنداونز: يجب أن نحترم الهلال والمريخ مثل الأهلي لنتأهل من المجموعة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
بسبب مباراة الأهلي.. فيفا يوقف ثنائي الهلال السعودي ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 2 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 3 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 4 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد