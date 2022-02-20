سانشو وبرونو لديكم.. مانشستر يضرب ليدز بالأربعة في يوم الأهداف النادرة

الأحد، 20 فبراير 2022 - 18:05

كتب : FilGoal

هدف برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد أمام ليدز يونايتد

حقق مانشستر يونايتد انتصارا كبيرا على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الأسبوع الـ26 من الدوري الإنجليزي.

سجل لـ مانشستر يونايتد هاري ماجواير وبرونو فيرنانديز وفريد وأنتوني إيلانجا، بينما سجل رودريجو ورافينيا لـ ليدز يونايتد.

التشكيل

بدأ جيسي لينجارد أساسيا في تشكيل مانشستر يونايتد للمرة الأولى منذ أكثر من عامين وتحديدا أمام أرسنال في يناير 2020.

وتواجد وان بيساكا أساسيا على حساب ديوجو دالوت.

على الجانب الآخر، جلس البرازيلي رافينيا على مقاعد البدلاء لـ ليدز يونايتد.

أحداث المباراة

هدد ليدز يونايتد مرمى مانشستر يونايتد أولا في الدقيقة الخامسة بعد تسديدة من هاريسون بجوار القائم.

وتوقف اللعب في الدقيقة السابعة لإصابة برونو فيرنانديز قبل أن يعود للعب بعدها بدقيقتين.

وأنقذ ديفيد دي خيا مانشستر يونايتد من الهدف الأول بعد تسديدة قوية من آدم فورشو في الدقيقة 22.

5 دقائق بعد ذلك، وأهدر رونالدو فرصة تسجيل هدف مؤكد بعد عرضية من بول بوجبا داخل الست ياردات وتسديدة ضعيفة أنقذها الحارس.

وتوقف اللعب مجددا لإصابة روبن كوخ ليغادر على إثرها الملعب ويدخل جونيور فيربو.

هذا لا يحدث كل يوم، مانشستر يونايتد في الدقيقة 34 سجل الهدف الأول عن طريق هاري ماجواير من ضربة ركنية.

الهدف أول لمانشستر يونايتد من ضربة ركنية في المحاولة رقم 139 للشياطين الحمر في الدوري.

واصل مانشستر يونايتد سيطرته ليسجل برونو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

مارسيلو بييلسا تدخل بين شوطي المباراة ليدخل رافينيا في مكان جاك هاريسون.

قلص ليدز يونايتد النتيجة في الدقيقة 53 عن طريق رودريجو بعد كرة خادعت دي خيا.

أقل من دقيقة بعد ذلك، وعادل رافينيا النتيجة بعد كرة عرضية من دانييل جيمس.

جادون سانشو أهدر الهدف الثالث في الدقيقة 64 بعد تمريرة من رونالدو وتسديدة أخرجها الدفاع لركنية.

رالف رانجنيك تدخل في الدقيقة 67 بدخول فريد وإيلانجا في مكان بول بوجبا وجيسي لينجارد.

3 دقائق بعد ذلك، وسجل فريد الهدف الثالث بتسديدة يسارية صاروخية بعد تمريرة من جادون سانشو.

فريد سجل هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم، اثنان منها أمام ليدز يونايتد.

وفي الدقيقة 73، مرر جادون سانشو إلى إيلانجا الذي سدد من داخل منطقة الجزاء ضعيفة تصدى لها ميلييه.

وسدد ماتيوس كليخ في الدقيقة 82 بقوة من خارج منطقة الجزاء أبعدها دي خيا لركنية.

وأنهى إيلانجا المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد مجهود فردي وتمريرة سحرية إلى الشاب السويدي.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 46 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد ليدز يونايتد عند 23 نقطة في المركز الـ15.

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