انتهت في إفريقيا - المصري (2) - (0) مازيمبي.. انتصار بورسعيدي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد مازيمبي الكونغولي ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويملك المصري نقطة وحيدة بعد تعادله مع القطن الكاميروني في جاروا خلال الجولة الأولى.

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نهاية المباراة

ق 90 أوستن أموتو وأحمد شوشة بدلا من عبد جريندو وعمرو مرعي

ق 89 محمد عنتر يسدد فوق العارضة

ق 87 رأسية خطيرة من مازيمبي تصطدم بالعارضة

ق 83 ميرسيل نجيمبي يسدد ركلة حرة خطيرة ولكن مسعود يتصدى

ق 79 نزول حسن علي بدلا من إلياس الجلاصي نجم المباراة

ق 78 عنتر يهدر فرصة الثالث.. تسديدة والحارس يتصدى

ق 67 جووووووووووول الثاني.. عنتر يتوغل ويمرر إلى الجلاصي أمام المرمى الخالي.. 2-0

ق 64 خروج أحمد حمودي ونزول محمد عنتر بدلا منه

ق 60 جووووووووووول ركنية تلعب وتعود إلى الجلاصي الذي يرسل العرضية وياسر حمد يسجل الهدف الأول بالرأس

ق 59 الركلة الحرة تصل إلى رأس ياسر حمد ولكن الرأسية تمر بجوار القائم

ق 58 جريندو يتحصل على مخالفة من جهة اليمين

ق 54 عرضية من حمودي يمسك بها حارس مازيمبي

ق 49 ليكونزا يسدد ولكن تمر الكرة بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45 +2 فرصة خطيرة تصل إلى حمودي ولكن يطيح بها في المدرجات

ق 43 فرصة خطيرة من مازيمبي ولكن مسعود يتصدى

ق 42 كريم العراقي يغيب عن المباراة المقبلة بسبب الإنذار الثاني، حيث تلقى الأول أمام القطن الكاميروني

ق 41 لمسة يد على كريم العراقي وبطاقة صفراء

ق 40 الشوط الأول يوشك على الانتهاء

ق 35 عمرو مرعي يسقط ثم يواصل اللعب

ق 33 عودة ياسر حمد

ق 31 سقوط ياسر حمد مصابا على الأرض وتوقف اللعب

ق 30 نصف ساعة والوضع على ما هو عليه.. 0-0

ق 25 تصادم بين جريندو وليكونزا يوقف اللعب

ق 23 استخلاص رائع من هيثم العيوني ينهي الفرصة الأخطر لمازيمبي حتى الآن

ق 22 تدخل ضد أحمد حمودي والمصري يتحصل على مخالفة

ق 20 ثلث ساعة يمر من عمر المباراة.. النتيجة لا تزال التعادل السلبي

ق 13 بطاقة صفراء أولى في صفوف المصري من نصيب صانع الألعاب التونسي إلياس الجيلاصي

ق 13 إنذار يتلقاه نجو إيمانويل لاعب مازيمبي بسبب تدخله على إلياس الجلاصي

ق 6 تمريرة طولية من هيثم العيوني تمر بدون خطورة

ق 4 عرضية من اليمين يمسك بها مسعود

بداية المباراة