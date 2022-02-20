تشكيل المصري - مرعي وحمودي يقودان الهجوم أمام مازيمبي

أعلن معين الشعباني مدرب المصري عن تشكيل الفريق الذي سيواجه مازيمبي بعد قليل.

ويلعب المصري مع مازيمبي على ملعب برج العرب في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية.

ويقود عمرو مرعي وأحمد حمودي هجوم المصري، بينما يلعب ياسر حامد بجانب هيثم العيوني في خط الدفاع.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي - ياسر حامد - هيثم العيوني - أحمد شديد قناوي

الوسط: عمرو موسى - فريد شوقي - إلياس الجلاصي

الهجوم: محمد جريندو - عمرو مرعي - أحمد حمودي