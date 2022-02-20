الكونفدرالية - بيراميدز يعزز تصدره بإسقاط زاناكو بثنائية الوافد الجديد لاكاي

عزز بيراميدز تصدره لترتيب المجموعة الأولى في الكونفدرالية بإسقاط مضيفه زاناكو الزامبي بهدفين دون رد اليوم الأحد على ملعب الأبطال الوطنيين.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 6 نقاط ليعزز موقعه في صدارة المجموعة ويليه الصفاقسي ورصيده 3 نقاط بينما لا رصيد لزاناكو والأهلي المنتمي طرابلس الليبية.

وسجل فاجري لاكاي، المنضم حديثا إلى بيراميدز، هدفي المباراة في الدقيقتين 45+1 و84.

ويلعب الصفاقسي بعد قليل ضد مضيفه الأهلي.

5 تبديلات

بدأ بيراميدز المباراة دون قائده عبد الله السعيد الذي جلس بديلا، ولعب إسلام عيسى بجوار رمضان صبحي خلف المهاجم الجنوب إفريقي فاجري لاكاي.

ولعب الفريق بطريقة 3-4-3 وكان أحمد فتحي أساسيا في وسط الملعب. أجرى الفريق 5 تبديلات في تشكيله الذي لعب اللقاء الماضي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

وهدد رمضان مرمى زاناكو بضربة رأس في الدقيقة الثالثة وكان بيراميدز الطرف الأفضل لكن مضيفه هدد مرمى شريف إكرامي بضربة رأس في الدقيقة 42.

وانفرد رمضان بالمرمى في الدقيقة 44 لكنه سدد في يد الحارس، قبل أن يهدي لاكاي تمريرة حاسمة لينطلق الأخير صوب المرمى ويسدد في الشباك في الدقيقة 46.

هدف هو الأول للاكاي مع ناديه الجديد.

ولتجديد دماء الفريق دفع المدرب إيهاب جلال بأربعة تبديلات في وقت واحد، في الدقيقة 63 شارك عبد الله السعيد وحسين السيد وعمر جابر ووليد الكرتي بدلا من رمضان وفتحي ومحمد حمدي وعيسى.

وأرسل السعيد تمريرة حاسمة انفرد على إثرها لاكاي بالمرمى قبل أن يسدد في الشباك مستغلا خروج الحارس في الدقيقة 84.

وبعد الهدف مباشرة أجرى بيراميدز آخر تبديلاته بنزول أحمد توفيق بدلا من نبيل عماد.

ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي يوم الخميس في الجولة العاشرة من الدوري المصري والممتاز.

ثم يستضيف الصفاقسي في الجولة الثالثة من الكونفدرالية.