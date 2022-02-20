كيروش يعود الإثنين.. وتوزيع الجهاز على مباريات الدوري

يعود كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر إلى القاهرة غدا الإثنين، بعد انتهاء إجازته التي حصل عليها بعد حلول الفراعنة في المركز الثاني لكأس أمم إفريقيا.

ويعود كيروش لمزاولة عمله مع انطلاق الجولة العاشرة من الدوري المصري، حيث يحضر مع أفراد جهازه مباريات المسابقة بشكل دوري.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي السنغال في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022.

وستكون مباراة الذهاب في مصر يوم الجمعة 25 مارس بتمام الساعة السابعة والنصف مساء.

من جهة أخرى، ستكون مباراة الإياب يوم 29 مارس في السنغال بتمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر.

وكشف اتحاد الكرة في وقت سابق لـFilGoal.com عن طلب حضور 50 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال. (طالع التفاصيل)