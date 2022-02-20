كيروش يعود الإثنين.. وتوزيع الجهاز على مباريات الدوري

الأحد، 20 فبراير 2022 - 16:18

كتب : بسام أبو بكر

اعتراض كارلوس كيروش على قرار باكاري جاساما

يعود كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر إلى القاهرة غدا الإثنين، بعد انتهاء إجازته التي حصل عليها بعد حلول الفراعنة في المركز الثاني لكأس أمم إفريقيا.

ويعود كيروش لمزاولة عمله مع انطلاق الجولة العاشرة من الدوري المصري، حيث يحضر مع أفراد جهازه مباريات المسابقة بشكل دوري.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي السنغال في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022.

أخبار متعلقة
بناء على طلب كيروش.. رابطة الأندية تعلن تقديم مباريات الجولة 13 وموعد الكأس اتحاد الكرة: طلبات كيروش مجابة.. ومواجهة السنغال على استاد القاهرة بحضور لا يقل عن 50 ألفا فينجادا لـ في الجول: كيروش سيعود لمصر لمتابعة لاعبي الدوري عن قرب

وستكون مباراة الذهاب في مصر يوم الجمعة 25 مارس بتمام الساعة السابعة والنصف مساء.

من جهة أخرى، ستكون مباراة الإياب يوم 29 مارس في السنغال بتمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر.

وكشف اتحاد الكرة في وقت سابق لـFilGoal.com عن طلب حضور 50 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال. (طالع التفاصيل)

مصر السنغال منتخب مصر تصفيات كأس العالم كارلوس كيروش
نرشح لكم
كيروش يكلف جهاز المنتخب بحضور تدريبات الأندية لمتابعة اللاعبين عامر حسين: جمال علام رئيس بعثة المنتخب في السنغال.. وموعد المعسكر وانضمام المحترفين حوار في الجول - وائل جمعة: دوري السوبر الإفريقي فكرة خبيثة.. والسنغال أفضل في كل المراكز إلا محمد صلاح مدرب جزر القمر: هذه قيمة التعادل مع مصر.. ولست مستعدا للدخول في خصومة مع كاف اتحاد الكرة يكشف موقف الحضور الجماهيري ضد السنغال.. وخطوات تأجيل مباراة الإياب خبر في الجول – طلب رسمي من اتحاد الكرة لتعديل موعد مباراة السنغال اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب رحيل شوقي غريب عن تدريب المنتخب الأولمبي مصدر من المنتخب لـ في الجول: نفكر في التقدم بطلب لـ فيفا لتعديل موعد مواجهتي السنغال
أخر الأخبار
مدرب الهلال: تشرفت بمواجهة الأهلي.. وأتمنى صعود كيروش إلى كأس العالم 9 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الجنايني: لا علاقة لي بتوثيق عقد كهربا مع الزمالك في اتحاد الكرة 9 ساعة | الدوري المصري
مدرب بترو أتليتكو: سنقاتل على الصعود رغم قوة الزمالك والوداد.. وثنائي أثار إعجابي في الأبيض 9 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الشعباني: في يوم مباراة المصري أمام سيراميكا كليوباترا.. كان لاعبونا يتدربون للقاء مازيمبي 9 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
بعد 10 مباريات فقط.. فيلموتس يرحل عن تدريب الرجاء 9 ساعة | الوطن العربي
لاعب فالنسيا: برشلونة تطور كثيرا.. ولن نتأهل إلى أوروبا بذلك الأداء 10 ساعة | الدوري الإسباني
مدرب المقاصة: يجب أن نحترم أنفسنا قبل الأهلي.. والمقارنة بالماضي ظالمة 10 ساعة | الدوري المصري
سفير مصر في أنجولا: حالة زيزو جيدة ومعزول في مكان مناسب.. وهذا شرط عودته لمصر 10 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 2 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 3 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 4 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد