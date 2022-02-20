انتهت في إنجلترا - ليدز (2)-(4) مانشستر يونايتد.. رباعية خارج الأرض

يستضيف ليدز فريق مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 43 نقطة بينما ليدز في المركز الخامس عشر بـ 23 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع

ق89: جووووووووووووول إيلانجا يسجل الرابع بعد تمريرة من برونو

ق85: خروج كريستيانو رونالدو ونزول رافاييل فاران

ق82: إنذار من نصيب رافينيا

ق72: إيلانجا يهدر الهدف الرابع بعد هجمة مرتدة وتمريرة من سانشو، السويدي الصاعد يسدد ضعيفة في يد الحارس

ق70: جووووووووووول ثالث لـ فريد بعد تمريرة من سانشو وتسديدة قوية يسارية في الزاوية الضيقة

ق69: خروج بول بوجبا ولينجارد ودخول فريد وإيلانجا

ق64: جادون سانشو يهدر فرصة الهدف الثالث بعد تمريرة من رونالدو

ق60: جيلهردت يسدد ودي خيا يتصدى

ق54 جووووووووول رافينيا يتعادل لليدز يونايتد بعد مراوغة من دانييل جيمس وعرضية أرضية يقابلها في الشباك

ق53 جوووووول رودريجو يقلص الفارق بعرضية غالطت دي خيا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق50 جووووول برونو برأسية

ق45 احتساب 6 دقائق وقت بدل من الضائع

ق34: جوووول أول لمانشستر يونايتد عن طريق هاري ماجواير من رأسية بعد ركنية لعبها لوك شاو.. الهدف الأول من ركلة ثابتة لمانشستر يونايتد في الموسم

ق32: مهارة فردية رائعة من بول بوجبا وتمريرة إلى برونو فيرنانديز الذي يسدد بقوة وميلييه يتصدى

ق30: خروج روبن كوخ بسبب الإصابة ودخول جونيور فيربو

ق25: بوجبا يتوغل من الجانب الأيسر ويلعب عرضية أرضية إلى رونالدو الذي يسدد سهلة ويتصدى لها الحارس من داخل الست ياردات

ق21: تسديدة قوية من رودريجو يتصدى لها دي خيا

انطلاق المباراة