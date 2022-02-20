انتهت في إنجلترا - ليدز (2)-(4) مانشستر يونايتد.. رباعية خارج الأرض

الأحد، 20 فبراير 2022 - 15:59

كتب : FilGoal

هدف رافينيا مع ليدز يونايتد أمام مانشستر يونايتد

يستضيف ليدز فريق مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 43 نقطة بينما ليدز في المركز الخامس عشر بـ 23 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

============

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع

ق89: جووووووووووووول إيلانجا يسجل الرابع بعد تمريرة من برونو

ق85: خروج كريستيانو رونالدو ونزول رافاييل فاران

ق82: إنذار من نصيب رافينيا

ق72: إيلانجا يهدر الهدف الرابع بعد هجمة مرتدة وتمريرة من سانشو، السويدي الصاعد يسدد ضعيفة في يد الحارس

ق70: جووووووووووول ثالث لـ فريد بعد تمريرة من سانشو وتسديدة قوية يسارية في الزاوية الضيقة

ق69: خروج بول بوجبا ولينجارد ودخول فريد وإيلانجا

ق64: جادون سانشو يهدر فرصة الهدف الثالث بعد تمريرة من رونالدو

ق60: جيلهردت يسدد ودي خيا يتصدى

ق54 جووووووووول رافينيا يتعادل لليدز يونايتد بعد مراوغة من دانييل جيمس وعرضية أرضية يقابلها في الشباك

ق53 جوووووول رودريجو يقلص الفارق بعرضية غالطت دي خيا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق50 جووووول برونو برأسية

ق45 احتساب 6 دقائق وقت بدل من الضائع

ق34: جوووول أول لمانشستر يونايتد عن طريق هاري ماجواير من رأسية بعد ركنية لعبها لوك شاو.. الهدف الأول من ركلة ثابتة لمانشستر يونايتد في الموسم

ق32: مهارة فردية رائعة من بول بوجبا وتمريرة إلى برونو فيرنانديز الذي يسدد بقوة وميلييه يتصدى

ق30: خروج روبن كوخ بسبب الإصابة ودخول جونيور فيربو

ق25: بوجبا يتوغل من الجانب الأيسر ويلعب عرضية أرضية إلى رونالدو الذي يسدد سهلة ويتصدى لها الحارس من داخل الست ياردات

ق21: تسديدة قوية من رودريجو يتصدى لها دي خيا

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ليدز
نرشح لكم
سانشو وبرونو لديكم.. مانشستر يضرب ليدز بالأربعة في يوم الأهداف النادرة تشكيل مانشستر يونايتد - رونالدو وبرونو أساسيان أمام ليدز.. ولينجارد يبدأ لأول مرة جورجينيو: تمنيت اللعب مع جوارديولا.. وكدت أنضم لناد إنجليزي آخر جوندوجان: لسنا معتادين على ما حدث أمام توتنام.. واستحقينا الفوز لكن كرة القدم مجنونة كين: أنتظر مشاهدة الهدف.. وسون: كان هذا الوقت الصحيح لمواجهة مانشستر سيتي توخيل: اللحاق بـ ليفربول ليس مستحيلا.. وهذه أسباب سوء الأداء الملك صلاح يعود للتسجيل.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 جوارديولا: التسجيل أمام توتنام كان صعبا.. وكين لا يحتاج للتسجيل لإظهار قدراته
أخر الأخبار
تعرف على قرارات اجتماع شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي 3 دقيقة | الدوري المصري
لاكاي: أتوقع تسجيل الأهداف في كل مباراة.. وسعيد بهز شباك زاناكو مرتين 21 دقيقة | الكونفدرالية
هاني سعيد: نسعى لحسم التأهل في الكونفدرالية مبكرا لمنح اللاعبين بعض الراحة 27 دقيقة | الكونفدرالية
سانشو وبرونو لديكم.. مانشستر يضرب ليدز بالأربعة في يوم الأهداف النادرة 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إفريقيا - المصري (0) - (0) مازيمبي.. العيوني ينقذ البورسعيدي 49 دقيقة | الكونفدرالية
ريشة طائرة - إنجاز غائب منذ 12 عاما.. نور يسري تحصد ذهبية إفريقيا للسيدات ساعة | رياضات أخرى
تشكيل المصري - مرعي وحمودي يقودان الهجوم أمام مازيمبي ساعة | الكونفدرالية
مباشر في إسبانيا - فالنسيا (1)-(3) برشلونة.. جوووول أول ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 2 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 3 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 4 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد