الدرجة الثانية - كرواتي يقترب من خلافة جمال في دجلة
الأحد، 20 فبراير 2022 - 15:39
كتب : رضا السنباطي
يقترب الكرواتي إيجور تولوجي من خلافة عبد الباقي جمال في تدريب نادي وادي دجلة.
وكان تولوجي ضمن مدربي قطاع ناشئي الفريق القاهري.
وكان دجلة قد أعلن رسميا عن اعتذار جمال عن عدم استكمال مهمته مع الفريق.
ودرب جمال الفريق منذ الأسابيع الأخيرة للموسم الماضي، الذي قضاه الفريق في الدوري الممتاز.
واستقال جمال من تدريب دجلة بعد الهزيمة من بتروجت 2-1 في الجولة 19 من مباريات مجموعة القاهرة بالدرجة الثانية.
ويحتل دجلة المركز الرابع في البطولة بـ 32 نقطة.
وبالتالي، لم تغير 6 أندية فقط مدربيها في تلك المجموعة وهي الداخلية والترسانة وبتروجت وزد وبورتو السويس ومنتخب السويس.
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