دوري المدارس يؤجل مباراة أوتوهو والقطن في مجموعة المصري

تسببت إقامة دوري المدارس الإفريقي برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في تأجيل مباراة أوتوهو الكونغولي والقطن الكاميروني في المجموعة الثالثة من الكونفدرالية الإفريقية.

وكان من المقرر إقامة المباراة على استاد الشهداء في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، في ظل رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اعتماد ملاعب الكونغو برازافيل.

ولكن، استضافة الكونغو الديمقراطية لمباريات دوري المدارس الإفريقي، على ملعبي الشهداء في كينشاسا، وملعب مازيمبي في لومومباشي، تسببت في تعذر لعب المباراة اليوم الأحد.

وبالتالي تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل.

ويتصدر مازيمبي المجموعة بعد لعب مباراة واحدة حيث فاز على أوتوهو 1-0، فيما تعادل المصري مع القطن الكاميروني في الكاميرون 0-0 في الجولة الأولى.

ويواجه المصري مازيمبي مساء اليوم الأحد في استاد برج العرب.