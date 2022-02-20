انتهت في الكونفدرالية - زاناكو (0)(2) بيراميدز
الأحد، 20 فبراير 2022 - 14:40
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة زاناكو الزامبي وبيراميدز في الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية.
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نهاية المباراة
ق83: جووووول! لاكاي
ق57: بطاقة صفراء لموسيس فيري لاعب زاناكو بعد سقوطه في منطقة الجزاء ومطالبته بركلة جزاء
ق46: تبديلان لزاناكو مع بداية الشوط الثاني
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق46: جووووول! لاكاي يسجل. تمريرة بينية جميلة من رمضان صبحي يستلمها لاكاي لينطلق نحو المرمى ويسدد في الشباك
ق44: رمضان صبحي ينفرد بالمرمى لكن يسدد في يد الحارس
ق42: ضربة رأس خطيرة لزاناكو لكن الكرة تمر فوق العارضة
ق34: بطاقة صفراء لدونجا
ق18: كرة عرضية من موسيس فيري لاعب فريق زاناكو من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار أبعدها أسامة جلال عن مناطق الخطورة
ق15: كرة عرضية من جهة اليمين لصالح فريق زاناكو حاول عليها إمانويل ماندا داخل منطقة الجزاء ولكنه طالت من أمامه ومرت بسلام إلى ركلة مرمى
ق9: ركلة حرة لصالح فريق بيراميدز من مكا جيد بالقرب من منطقة جزاء زاناكو جهة اليمين بعد إعاقة لمحاولة مرور فاجري لاكاي
ق6: سيطرة لبيراميدز ومحاولات من الجهة اليمنى
ق3: أوووووووه! رمضان صبحي يضرب الكرة برأسه لتمر بجوار القائم
بداية المباراة