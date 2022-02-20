انتهت في الكونفدرالية - زاناكو (0)(2) بيراميدز

تابع مباشرة مباراة زاناكو الزامبي وبيراميدز في الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية.

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نهاية المباراة

ق83: جووووول! لاكاي

ق57: بطاقة صفراء لموسيس فيري لاعب زاناكو بعد سقوطه في منطقة الجزاء ومطالبته بركلة جزاء

ق46: تبديلان لزاناكو مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46: جووووول! لاكاي يسجل. تمريرة بينية جميلة من رمضان صبحي يستلمها لاكاي لينطلق نحو المرمى ويسدد في الشباك

ق44: رمضان صبحي ينفرد بالمرمى لكن يسدد في يد الحارس

ق42: ضربة رأس خطيرة لزاناكو لكن الكرة تمر فوق العارضة

ق34: بطاقة صفراء لدونجا

ق18: كرة عرضية من موسيس فيري لاعب فريق زاناكو من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار أبعدها أسامة جلال عن مناطق الخطورة

ق15: كرة عرضية من جهة اليمين لصالح فريق زاناكو حاول عليها إمانويل ماندا داخل منطقة الجزاء ولكنه طالت من أمامه ومرت بسلام إلى ركلة مرمى

ق9: ركلة حرة لصالح فريق بيراميدز من مكا جيد بالقرب من منطقة جزاء زاناكو جهة اليمين بعد إعاقة لمحاولة مرور فاجري لاكاي

ق6: سيطرة لبيراميدز ومحاولات من الجهة اليمنى

ق3: أوووووووه! رمضان صبحي يضرب الكرة برأسه لتمر بجوار القائم

بداية المباراة