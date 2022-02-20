تشكيل زاناكو - الثنائي فيري يواجه بيراميدز
الأحد، 20 فبراير 2022 - 14:23
كتب : FilGoal
أعلن زاناكو الزامبي تشكيله لمواجهة ضيفه بيراميدز اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية.
وجاء التشكيل:
حارس المرمى: لامك سيامي
الدفاع: مويلا فيري - كريستوفر موهانجو - كيفين أووسو - تاونجا مويمبيا
وسط الملعب الدفاعي: بويد موسوندا - كيلفن كابومبو
وسط الملعب الهجومي: جرادي كيالا - إيمانويل ماندا - أبراهام سيانكومبو
الهجوم: موسيس فيري
وينطلق اللقاء الساعة 3 مساء وتنقله قناة BeIN 3.
وفاز بيراميدز في الجولة الماضية على الأهلي الليبي بنتيجة 2-1 بينما خسر زاناكو بهدف أمام الصفاقسي التونسي.
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