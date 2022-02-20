تشكيل زاناكو - الثنائي فيري يواجه بيراميدز

أعلن زاناكو الزامبي تشكيله لمواجهة ضيفه بيراميدز اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: لامك سيامي

الدفاع: مويلا فيري - كريستوفر موهانجو - كيفين أووسو - تاونجا مويمبيا

وسط الملعب الدفاعي: بويد موسوندا - كيلفن كابومبو

وسط الملعب الهجومي: جرادي كيالا - إيمانويل ماندا - أبراهام سيانكومبو

الهجوم: موسيس فيري

وينطلق اللقاء الساعة 3 مساء وتنقله قناة BeIN 3.

وفاز بيراميدز في الجولة الماضية على الأهلي الليبي بنتيجة 2-1 بينما خسر زاناكو بهدف أمام الصفاقسي التونسي.