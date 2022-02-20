تشكيل بيراميدز - ثلاثي دفاعي وإسلام عيسى وفتحي أساسيون.. والسعيد بديل

الأحد، 20 فبراير 2022 - 14:01

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز ضد الإسماعيلي

أعلن بيراميدز تشكيله لمواجهة مضيفه زاناكو الزامبي اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: شريف إكرامي

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الدفاع: أسامة جلال - علي جبر - أحمد سامي

وسط الملعب الدفاعي: محمد حمدي - بلاتي توري - نبيل عماد "دونجا" - أحمد فتحي

وسط الملعب الهجومي: رمضان صبحي - إسلام عيسى

الهجوم: فاجري لاكاي

البدلاء: المهدي سليمان - عمر جابر - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - دودو الجباس - حسين السيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

وينطلق اللقاء الساعة 3 مساء وتنقله قناة BeIN 3.

وفاز بيراميدز في الجولة الماضية على الأهلي الليبي بنتيجة 2-1 بينما خسر زاناكو بهدف أمام الصفاقسي التونسي.

بيراميدز زاناكو الكونفدرالية
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