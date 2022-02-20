تشكيل بيراميدز - ثلاثي دفاعي وإسلام عيسى وفتحي أساسيون.. والسعيد بديل
الأحد، 20 فبراير 2022 - 14:01
كتب : FilGoal
أعلن بيراميدز تشكيله لمواجهة مضيفه زاناكو الزامبي اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية.
وجاء التشكيل:
حارس المرمى: شريف إكرامي
الدفاع: أسامة جلال - علي جبر - أحمد سامي
وسط الملعب الدفاعي: محمد حمدي - بلاتي توري - نبيل عماد "دونجا" - أحمد فتحي
وسط الملعب الهجومي: رمضان صبحي - إسلام عيسى
الهجوم: فاجري لاكاي
البدلاء: المهدي سليمان - عمر جابر - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - دودو الجباس - حسين السيد - إبراهيم عادل - محمود صابر
وينطلق اللقاء الساعة 3 مساء وتنقله قناة BeIN 3.
وفاز بيراميدز في الجولة الماضية على الأهلي الليبي بنتيجة 2-1 بينما خسر زاناكو بهدف أمام الصفاقسي التونسي.
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