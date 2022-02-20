جوندوجان: لسنا معتادين على ما حدث أمام توتنام.. واستحقينا الفوز لكن كرة القدم مجنونة

الأحد، 20 فبراير 2022 - 12:14

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان - مانشستر سيتي

اعترف إيكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي بإصابته بالذهول هو وزملائه بعد الخسارة المفاجئة أمام توتنام في الدوري الإنجليزي.

وخطف هاري كين الفوز لتوتنام في الدقيقة 95 بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على استاد الاتحاد.

وقال جوندوجان في تصريحات لبي بي سي: "لم نعتد على ذلك الموقف والخسارة في ذلك التوقيت".

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وعن اقتراب ليفربول كشف "هم دائما منافسون، نحن نعلم أنهم سيحاولون فعل كل شيء لجعل موقفنا صعبا قدر الإمكان".

ويتصدر مانشستر سيتي برصيد 63 نقطة بفارق ست نقاط عن ليفربول الذي يملك مباراة مؤجلة.

وأضاف جوندوجان "الأمر الجيد هو أن ليفربول لا يزال بحاجة للقدوم إلى هنا على ملعب الاتحاد، ولكن هناك الكثير من المباريات".

وتابع نجم مانشستر سيتي "فكرنا نوعا ما أنه تم إنقاذنا بالتعادل، وإذا نظرت إلى المباراة بأكملها فكنا نستحق الفوز".

واختتم جوندوجان تصريحاته "لكنها كرة القدم في بعض الأحيان مجنونة، ارتكبنا أخطاء سهلة ومنحناهم الكرة وهذا جعلنا نخسر في النهاية".

ويلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة أمام إيفرتون خارج ملعبه ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري.

جوندوجان مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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