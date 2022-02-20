شاو: قد يظنني البعض غبيا.. لكن يونايتد قادر على الفوز بدوري الأبطال

الأحد، 20 فبراير 2022 - 12:12

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وبيرنلي

يثق لوك شاو مدافع إنجلترا ومانشستر يونايتد في قدرة ناديه على الفوز بدوري أبطال أوروبا رغم تذبذب نتائجه المحلية.

وقال شاو عبر موقع ناديه:"كفريق، نثق في قدرتنا على الفوز بدوري أبطال أوروبا. لا يوجد سبب يجعلنا نعتقد العكس".

وواصل "قد يظنني البعض غبيا، لكن لدينا إيمان وثقة في ذلك. أثق أن كل من في غرفة الملابس، اللاعبون، الطاقم الفني، والإدارة، الكل يثق في قدرتنا على التتويج".

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وأتم "علينا التحسن الآن وتحقيق نتائج جيدة".

وفاز يونايتد بلقاء وحيد في آخر 4 مواجهات ويلعب ضد مضيفه ليدز يونايتد اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ثم يتجه إلى إسبانيا لمواجهة مضيفه أتليتكو مدريد يوم الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

لوك شاو دوري أبطال أوروبا مانشستر يونايتد
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