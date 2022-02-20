شاو: قد يظنني البعض غبيا.. لكن يونايتد قادر على الفوز بدوري الأبطال
الأحد، 20 فبراير 2022 - 12:12
كتب : FilGoal
يثق لوك شاو مدافع إنجلترا ومانشستر يونايتد في قدرة ناديه على الفوز بدوري أبطال أوروبا رغم تذبذب نتائجه المحلية.
لوك شاو
النادي : مانشستر يونايتد
وقال شاو عبر موقع ناديه:"كفريق، نثق في قدرتنا على الفوز بدوري أبطال أوروبا. لا يوجد سبب يجعلنا نعتقد العكس".
وواصل "قد يظنني البعض غبيا، لكن لدينا إيمان وثقة في ذلك. أثق أن كل من في غرفة الملابس، اللاعبون، الطاقم الفني، والإدارة، الكل يثق في قدرتنا على التتويج".
وأتم "علينا التحسن الآن وتحقيق نتائج جيدة".
وفاز يونايتد بلقاء وحيد في آخر 4 مواجهات ويلعب ضد مضيفه ليدز يونايتد اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ثم يتجه إلى إسبانيا لمواجهة مضيفه أتليتكو مدريد يوم الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
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