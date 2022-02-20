نيمار: من المؤسف أن جيلنا لا يتمتع بمساندة كبيرة لمنتخب البرازيل

الأحد، 20 فبراير 2022 - 12:02

كتب : FilGoal

البرازيل - بيرو - نيمار

يرى نيمار نجم البرازيل وباريس سان جيرمان أن شعبه لم يعد يهتم بمنتخب بلده مثل السابق.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

البرازيل

وقال نيمار عبر الإنترنت في برنامج Fenômenos Podcast مع رونالدو أسطورة البرازيل:"المسافة اتسعت في الوقت الحالي بين منتخب البرازيل والجمهور".

وواصل "لا أعرف كيف حدث ذلك. للأسف مبارياتنا اليوم لا تحظى باهتمام كبير".

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ويستعد منتخب البرازيل للمشاركة في كأس العالم 2022 وهي البطولة التي صرح نيمار أنها ستكون الأخيرة له مع الفريق الوطني.

نجم باريس البالغ عمره 30 عاما شارك في 116 مباراة مع البرازيل وسجل 70 هدفا.

توج بكأس القارات 2013 وهي البطولة الوحيدة له مع فريق سيليساو.

نيمار البرازيل
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