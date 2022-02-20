في الجول يكشف سر استمرار زيزو في أنجولا وتخلفه عن العودة مع الزمالك

الأحد، 20 فبراير 2022 - 11:09

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك × بترو أتلتيكو

استمر أحمد سيد زيزو جناح الزمالك في أنجولا وتخلف عن السفر مع بعثة الفريق في طريق العودة إلى القاهرة.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

ووصلت بعثة الزمالك صباح اليوم الأحد إلى القاهرة قادمة من أنجولا بعد مواجهة ساجرادا.

وعلم FilGoal.com أن زيزو مستمر في أنجولا بسبب عزله لإصابته بفيروس كورونا.

أخبار متعلقة
أحمد مرتضى: الزمالك قادر على انتداب أي لاعب أو التجديد لأي نجم.. وننتظر حكم كهربا وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من أنجولا مرتضى: لن أتحدث عن فريق الزمالك قبل نهاية مباراة الوداد.. الحساب مؤجل لكنه قادم الزمالك يعلن إصابة زيزو بفيروس كورونا

وغاب زيزو عن مواجهة ساجرادا التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

واستمر مع زيزو في أنجولا فردين من الزمالك أحدهما من الجهاز الطبي والآخر من الجهاز الإداري.

ويجري زيزو مسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة في انتظار تحولها إلى سلبية، خاصة وأن اللاعب لا يعاني من أعراض.

وعلم FilGoal.com أن زيزو ينتظر تحول المسحة إلى سلبية من أجل العودة إلى القاهرة واللحاق ببعثة الفريق المغادرة إلى المغرب يوم الأربعاء.

وتطير بعثة الزمالك إلى المغرب يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الوداد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفي حال تحولت مسحة زيزو إلى سلبية بعد مغادرة بعثة الزمالك إلى المغرب سيتم التنسيق لسفره من القاهرة أحد يومي الخميس أو الجمعة للحاق بمواجهة الوداد.

ويحل الزمالك ضيفا على الوداد المغربي في التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساجرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

دوري أبطال إفريقيا أحمد سيد زيزو الزمالك الوداد
نرشح لكم
أبو عبلة يشكر طبيب الهلال علي موقفه بعد إصابة عبد المنعم دوري أبطال إفريقيا - الترجي ينتزع التعادل من شباب بلوزداد الأهلي: نخاطب كاف والأمن لحضور الجمهور مباراة صنداونز.. وهذا موقف التجديد لـ موسيماني الهلال يتمسك بقضيته أمام المحكمة الرياضية بشأن مباراة الأهلي مؤتمر كارتيرون: نعاني من إهدار الفرص السهلة.. وأثق في قدرات اللاعبين أمام الوداد الزمالك يعلن إصابة زيزو بفيروس كورونا في مباراة تألق أبو جبل والفرص المهدرة.. الزمالك يعود من أنجولا بتعادل سلبي مع ساجرادا انتهت في إفريقيا - ساجرادا (0)-(0) الزمالك.. تعادل سلبي للأبيض
أخر الأخبار
مدرب منتخب البرتغال لـ الباتيناج الفني يكشف الهدف من التعاون مع وادي دجلة.. وكيفية نشر اللعبة 2 دقيقة | رياضات أخرى
جورجينيو: تمنيت اللعب مع جوارديولا.. وكدت أنضم لناد إنجليزي آخر 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوندوجان: لسنا معتادين على ما حدث أمام توتنام.. واستحقينا الفوز لكن كرة القدم مجنونة 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شاو: قد يظنني البعض غبيا.. لكن يونايتد قادر على الفوز بدوري الأبطال 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
نيمار: من المؤسف أن جيلنا لا يتمتع بمساندة كبيرة لمنتخب البرازيل 45 دقيقة | أوروبا
أنشيلوتي: سنعالج نقط ضعف الشوط الأول.. وكنا بحاجة لرد فعل بعد الأداء أمام سان جيرمان 51 دقيقة | الدوري الإسباني
طارق السيد: ايتو توسل إلينا لتصعد الكاميرون إلى كأس العالم 2006 ساعة | مصر
في الجول يكشف سر استمرار زيزو في أنجولا وتخلفه عن العودة مع الزمالك ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 2 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 3 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 4 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد