في الجول يكشف سر استمرار زيزو في أنجولا وتخلفه عن العودة مع الزمالك

استمر أحمد سيد زيزو جناح الزمالك في أنجولا وتخلف عن السفر مع بعثة الفريق في طريق العودة إلى القاهرة.

ووصلت بعثة الزمالك صباح اليوم الأحد إلى القاهرة قادمة من أنجولا بعد مواجهة ساجرادا.

وعلم FilGoal.com أن زيزو مستمر في أنجولا بسبب عزله لإصابته بفيروس كورونا.

وغاب زيزو عن مواجهة ساجرادا التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

واستمر مع زيزو في أنجولا فردين من الزمالك أحدهما من الجهاز الطبي والآخر من الجهاز الإداري.

ويجري زيزو مسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة في انتظار تحولها إلى سلبية، خاصة وأن اللاعب لا يعاني من أعراض.

وعلم FilGoal.com أن زيزو ينتظر تحول المسحة إلى سلبية من أجل العودة إلى القاهرة واللحاق ببعثة الفريق المغادرة إلى المغرب يوم الأربعاء.

وتطير بعثة الزمالك إلى المغرب يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الوداد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفي حال تحولت مسحة زيزو إلى سلبية بعد مغادرة بعثة الزمالك إلى المغرب سيتم التنسيق لسفره من القاهرة أحد يومي الخميس أو الجمعة للحاق بمواجهة الوداد.

ويحل الزمالك ضيفا على الوداد المغربي في التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساجرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.