أبو عبلة يشكر طبيب الهلال علي موقفه بعد إصابة عبد المنعم

الأحد، 20 فبراير 2022 - 00:18

كتب : حسام نور الدين

لحظة إصابة محمد عبد المنعم خلال مباراة الهلال

توجه أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي بالشكر لأحمد العابد طبيب الهلال السوداني على بادرته الطبية ومساعدة الجهاز الطبي للأهلي بعد تعرض محمد عبد المنعم للإصابة.

وكان الأهلي قد تعادل مع الهلال بدون أهداف في افتتاحية مبارياته في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على ملعب الأخير.

وتعرض محمد عبد المنعم للإصابة بكدمة قوية في الوجه بعد الالتحام مع أحد لاعبي الهلال خلال المباراة ولكن أحمد العابد طبيب الهلال تدخل لمساعدة الجهاز الطبي للأهلي في علاج اللاعب.

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وقال أبو عبلة في تصريحات لموقع الأهلي: "أحمد العابد توجه مباشرة إلى محمد عبد المنعم للاطمئنان على حالته وعرض تقديم أي مستلزمات طبية لإسعاف اللاعب بعد سقوطه على الأرض إثر كدمة قوية في الوجه".

وتابع " موقف طبيب الهلال السوداني هو تجسيد للروح الرياضية، ويؤكد على الأخوة بين الناديين والشعبين المصري والسوداني".

وحصل الأهلي على النقطة الأولى في دور المجموعات ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال والمريخ أصحاب نفس الرصيد من النقاط وبفارق ثلاث نقاط مع صنداونز صاحب المركز الأول مع وجود مباراة مؤجلة للأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز في الجولة الثالثة من دور المجموعات على ملعب الأهلي وي السلام يوم الأحد 26 فبراير المقبل.

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