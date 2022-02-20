كين: أنتظر مشاهدة الهدف.. وسون: كان هذا الوقت الصحيح لمواجهة مانشستر سيتي

أبدى هاري كين نجم توتنام هوتسبر سعادته بالفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كين في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "كانت مباراة جنونية. عملنا بجهد كبير لوقت طويل. تقدمنا 2-1 لوقت طويل في الشوط الثاني".

وأضاف "رؤية ركلة الجزاء تحتسب كانت مسألة مؤلمة، ولكن الرفاق يستحقون المديح على خلق فرصة أخرى في النهاية".

وأوضح "بالنسبة لي كان الأمر يتعلق بإنهاء 3 هزائم متتالية. كان يجب علينا أن نجد الطريق للعودة إلى الطريق الصحيح. الحصول على النتيجة كان هاما للغاية".

وتابع "كان من الجيد بالتأكيد أن أسجل. الفريق بأكمله كان رائعا. لدينا معايير مرتفعة والآن نحن في وضع يسمح لنا بالقتال على المربع الذهبي. كرة القدم تتمحور حول النهوض من التراجع".

وأخيرا عن شراكته مع هيونج مين سون الذي صنع له هدفا الليلة قال: "كان لدينا الكثير من التحضيرات معا ولدينا تفاهم عظيم على الملعب. لا يمكنني الانتظار حتى أرى الهدف مجددا في غرفة الفيديو غدا".

في الإطار ذاته قال سون في تصريحاته لـ "سكاي" أيضا: "لدينا مجموعة رائعة من الأشخاص الإيجابية. قبل المباراة خسرنا 3 مرات على التوالي، ولكن تمسكنا بثقتنا وعملنا الجاد وحضرنا لهذه المباراة بطريقة خاصة".

وأضاف "كان يمكنه أن يكون أسوأ وقت ممكن لمواجهة مانشستر سيتي، ولكنه كان فعليا الوقت الأفضل".

وعن هاري كين قال سون: "لقد سجل الكثير من الأهداف. كنت حزينا في بداية الموسم حين لم يكن يسجل ولكنه كان يعمل بكل جهده لأجل الفريق".

وتابع "إنه لاعب مذهل وشخص مذهل أيضا. العمل بجانبه يعد شرفا عظيما".

وسجل كين الهدف الثاني الذي منح توتنام التقدم 2-1، ثم تلقى سيتي ركلة جزاء سجلها رياض محرز في الدقيقة 92، ولكن نجح كين في استرجاع الفوز بهدف قاتل في الدقيقة 95.